Ak pri jazde autom zrazíte divú zver, túto vec určite nerobte. Koledujete si tým o zbytočné problémy

Zver netreba po zrazení nakladať do auta. Išlo by tak o trestný čin pytliactva. Je potrebné ostať na mieste. Aj keď je zver preč, stopy po nehode ostávajú a ich zdokumentovanie je dôležité pre poistenie. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Počas jesene, najmä skoro ráno a večer, je zvýšený výskyt lesnej zveri na cestách. Pri jej zrazení je tak podľa policajtov najprv potrebné zachovať pokoj. „Zastavte, zapnite výstražné svetlá a označte miesto,“ radia.
Polícia ďalej odporúča skontrolovať, či nie je niekto zranený. Ak áno, treba zavolať 112. Zrazeného zvieraťa sa netreba dotýkať, upozornili policajti s tým, že môže byť zranené a reagovať agresívne. „Zavolajte políciu na číslo 158, my udalosť zadokumentujeme a kontaktujeme poľovníkov,“ uviedla.
