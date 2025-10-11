Ak patríte do tejto kategórie, odvody sa vás týkať nebudú: SNS má návrh, ktorý mnohých poteší. Takto by to mohlo vyzerať

Ilustračné foto: Freepik

Michaela Olexová
TASR
SNS podľa Škopcovej verí, že sa jej podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jej návrh.

Slovenská národná strana (SNS) chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov. Rokuje o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s Ministerstvom financií SR. TASR o tom v sobotu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Živnostníci, ktorých ročný príjem je nižší ako 10-tisíc eur a zároveň sú i zamestnaní na trvalý pracovný pomer, by mali byť od odvodov podľa SNS oslobodení.

Je to logické, uviedla Škopcová

„Je logické, že ak napríklad učiteľ v hlavnom pracovnom pomere si popri zamestnaní privyrába ako prekladateľ, nemal by platiť duplicitne odvody. Zároveň však platí, že každý živnostník by mal prispievať aspoň v minimálnej miere, aby mu v budúcnosti vznikol nárok na dôchodok či zdravotnú starostlivosť,“ uviedla Škopcová.

Ako podotkla, je potrebné rozlišovať poctivých živnostníkov a tých, ktorí sa vyhýbajú systému a potom od štátu požadujú zdravotníctvo či dôchodok.

SNS podľa Škopcovej verí, že sa jej podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jej návrh.

