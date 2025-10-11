Ak patríte do tejto kategórie, odvody sa vás týkať nebudú: SNS má návrh, ktorý mnohých poteší. Takto by to mohlo vyzerať

Slovenská národná strana (SNS) chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov. Rokuje o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s Ministerstvom financií SR. TASR o tom v sobotu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Živnostníci, ktorých ročný príjem je nižší ako 10-tisíc eur a zároveň sú i zamestnaní na trvalý pracovný pomer, by mali byť od odvodov podľa SNS oslobodení.
Je to logické, uviedla Škopcová
„Je logické, že ak napríklad učiteľ v hlavnom pracovnom pomere si popri zamestnaní privyrába ako prekladateľ, nemal by platiť duplicitne odvody. Zároveň však platí, že každý živnostník by mal prispievať aspoň v minimálnej miere, aby mu v budúcnosti vznikol nárok na dôchodok či zdravotnú starostlivosť,“ uviedla Škopcová.
Ako podotkla, je potrebné rozlišovať poctivých živnostníkov a tých, ktorí sa vyhýbajú systému a potom od štátu požadujú zdravotníctvo či dôchodok.
SNS podľa Škopcovej verí, že sa jej podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jej návrh.
Nahlásiť chybu v článku