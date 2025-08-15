Ak nechcete prísť o peniaze, tu nenakupujte: Zverejnili zoznam podvodných slovenských internetových obchodov

Podľa údajov spoločnosti Upgates pribudlo na slovenskom trhu za prvý polrok približne 700 nových elektronických obchodov. Celkový počet aktívnych e-shopov sa odhaduje na 16-tisíc. Až 60 % nových projektov zakladajú ľudia s predchádzajúcimi skúsenosťami v e-commerce a 60 % z nich podľa vyjadrení firmy zvládne prvý rok podnikania.
„Približne 15 % slovenských e-shopov skončí už počas prvého polroka a len 60 % novovzniknutých elektronických obchodov zvládne prvý rok,“ povedal Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates. Dodáva, že ak e-shop prežije prvý rok, vytvorí si dobrý základ pre dlhodobé podnikanie. Medzi najpopulárnejšie kategórie nových e-shopov patria móda a oblečenie, dekorácie a bytové doplnky, chovateľské potreby, ako aj potraviny a nápoje.
Kľúčovú rolu hrajú influenceri
Tieto kategórie sú obľúbené pre nízku bariéru vstupu, širokú cieľovú skupinu a možnosť vybudovania silnej značky. Pre úspech nového e-shopu je podľa Benatzkeho kľúčová ponuka originálneho tovaru, ideálne vlastnej značky alebo produktov, ktoré nie sú bežne dostupné. „Veľmi dobre pre tento účel fungujú sociálne siete a influenceri, ktorí pomáhajú budovať značku a komunitu zákazníkov,“ uvádza Benatzky.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI ) zároveň naďalej upozorňuje na podvodné internetové stránky, na ktorých by ste rozhodne nemali nakupovať. Šanca, že prídete o svoje peniaze a žiadny tovar nedostanete, je totiž mimoriadne vysoká.
„Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše SOI.Zároveň však upozorňuje, že zverejnený zoznam slúži len ako odporúčanie pre spotrebiteľov, aby si pri nákupy cez dané stránky dávali pozor. Dodáva však, že v žiadnom príde nejde o úplný zoznam rizikový internetových obchodov a na internete ich zrejme pôsobí množstvo ďalších
Zoznam rizikových e-shopov podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie:
- klimatizácia za podozrivo nízku cenu
- www.kutilsro.sk. www.led-zrkadla.sk, www.polskytovar.sk, www.overeny-eshop.sk, www.zlacnenytovar.sk
- rightdeal.sk
- mancini.sk
- urbantrend.sk
- nakupuj123.sk
- – bonky. sk
- suprisimo.sk
- booho.sk
- finlando.sk
- rayray.sk
- fashy.sk
- gigastore.sk
- zozu.sk
- lunzo.sk
- shopolo.sk
- alabo.sk
- mobiluj.sk
- eleganceshop.sk
- autoelektrony.sk
- viagogo.sk
- rajpradla.sk
- zasielkonos.sk
- fashionline.com
- jordanshoes.com
- moletka.eu svet-siat.eu vip-moda.eu
- perfektna.sk
- kociky-leja.sk
- elekroeldo.sk
- sunsea.sk
- www.cyklosport-krampl.store – zjypio.shop
„Skutočnosť, že internetový obchod nie je v zozname zaradený preto automaticky neznamená, že nákup v takomto obchode je bezpečný,“ dodáva SOI.
