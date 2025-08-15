Ak nechcete prísť o peniaze, tu nenakupujte: Zverejnili zoznam podvodných slovenských internetových obchodov

SOI naďalej upozorňuje na podvodné internetové stránky.

Podľa údajov spoločnosti Upgates pribudlo na slovenskom trhu za prvý polrok približne 700 nových elektronických obchodov. Celkový počet aktívnych e-shopov sa odhaduje na 16-tisíc. Až 60 % nových projektov zakladajú ľudia s predchádzajúcimi skúsenosťami v e-commerce a 60 % z nich podľa vyjadrení firmy zvládne prvý rok podnikania.

„Približne 15 % slovenských e-shopov skončí už počas prvého polroka a len 60 % novovzniknutých elektronických obchodov zvládne prvý rok,“ povedal Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates. Dodáva, že ak e-shop prežije prvý rok, vytvorí si dobrý základ pre dlhodobé podnikanie. Medzi najpopulárnejšie kategórie nových e-shopov patria móda a oblečenie, dekorácie a bytové doplnky, chovateľské potreby, ako aj potraviny a nápoje.

Kľúčovú rolu hrajú influenceri

Tieto kategórie sú obľúbené pre nízku bariéru vstupu, širokú cieľovú skupinu a možnosť vybudovania silnej značky. Pre úspech nového e-shopu je podľa Benatzkeho kľúčová ponuka originálneho tovaru, ideálne vlastnej značky alebo produktov, ktoré nie sú bežne dostupné. „Veľmi dobre pre tento účel fungujú sociálne siete a influenceri, ktorí pomáhajú budovať značku a komunitu zákazníkov,“ uvádza Benatzky.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI ) zároveň naďalej upozorňuje na podvodné internetové stránky, na ktorých by ste rozhodne nemali nakupovať. Šanca, že prídete o svoje peniaze a žiadny tovar nedostanete, je totiž mimoriadne vysoká.

„Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše SOI.Zároveň však upozorňuje, že zverejnený zoznam slúži len ako odporúčanie pre spotrebiteľov, aby si pri nákupy cez dané stránky dávali pozor. Dodáva však, že v žiadnom príde nejde o úplný zoznam rizikový internetových obchodov a na internete ich zrejme pôsobí množstvo ďalších

Zoznam rizikových e-shopov podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie:

„Skutočnosť, že internetový obchod nie je v zozname zaradený preto automaticky neznamená, že nákup v takomto obchode je bezpečný,“ dodáva SOI.

Nahlásiť chybu v článku

