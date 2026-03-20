Ak ho používate v kuchyni, okamžite prestaňte: Z predaja sťahujú populárny produkt do domácnosti

Ilustračná foto: RickRichards, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Naberačka na špagety obsahuje nebezpečné množstvo niklu.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na škodlivý výrobok. Ide o naberačku na špagety značky Livarno, EAN kód: 4052916276211, iné označenie: Home Basic, krajina pôvodu: Holandsko, výrobca: Kapimex B.V.

V tomto výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia niklu nad povolený limit. Úrad informoval, že nemecká spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG dodala tento výrobok do predajní Lidl vo viacerých štátoch vrátane Slovenska. Oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostal úrad z Írska.

Výrobok sťahujú z trhu

Tamojší kontrolný orgán nariadil stiahnutie tohto výrobku z trhu. Úrad verejného zdravotníctva overuje stiahnutie výrobku z trhu na Slovensku. Keďže sa však ešte stále môže nachádzať v niektorých obchodoch, úrad žiada spotrebiteľov, aby tento výrobok nekupovali. Ak si výrobok už zakúpili, nemali by ho používať, prípadne ho môžu vrátiť späť na miesto predaja.

Foto: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Riziko z migrácie niklu z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami pre bežnú populáciu je nízke. Zdravotné problémy však môže spôsobiť ľuďom, ktorí trpia alergiou na nikel. Môžu sa u nich objaviť alergické reakcie. Nikel je nielen kontaktný alergén. Reakciu môže vyvolať aj po požití potraviny, do ktorej sa dostal napríklad migráciou.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac