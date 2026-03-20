Ak ho používate v kuchyni, okamžite prestaňte: Z predaja sťahujú populárny produkt do domácnosti

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na škodlivý výrobok. Ide o naberačku na špagety značky Livarno, EAN kód: 4052916276211, iné označenie: Home Basic, krajina pôvodu: Holandsko, výrobca: Kapimex B.V.
V tomto výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia niklu nad povolený limit. Úrad informoval, že nemecká spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG dodala tento výrobok do predajní Lidl vo viacerých štátoch vrátane Slovenska. Oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostal úrad z Írska.
Výrobok sťahujú z trhu
Tamojší kontrolný orgán nariadil stiahnutie tohto výrobku z trhu. Úrad verejného zdravotníctva overuje stiahnutie výrobku z trhu na Slovensku. Keďže sa však ešte stále môže nachádzať v niektorých obchodoch, úrad žiada spotrebiteľov, aby tento výrobok nekupovali. Ak si výrobok už zakúpili, nemali by ho používať, prípadne ho môžu vrátiť späť na miesto predaja.
Riziko z migrácie niklu z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami pre bežnú populáciu je nízke. Zdravotné problémy však môže spôsobiť ľuďom, ktorí trpia alergiou na nikel. Môžu sa u nich objaviť alergické reakcie. Nikel je nielen kontaktný alergén. Reakciu môže vyvolať aj po požití potraviny, do ktorej sa dostal napríklad migráciou.
Nahlásiť chybu v článku