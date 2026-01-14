Ak ho máte doma, nepoužívajte ho: Veľký reťazec upozorňuje na nebezpečný produkt, hrozí úraz elektrickým prúdom

Jeden z najobľúbenejších hobbymarketov na Slovensku upozorňuje zákazníkov na nebezpečný produkt. Sieť OBI priblížila, že potenciálne nebezpečenstvo môže spôsobiť svetelný zdroj značky Osram.
Reťazec o tom informoval na svojej webovej stránke.
„Zistili sme, že v niektorých výrobných sériách sa plastový kryt (tzv. difúzor) svetelného zdroja GX53 môže uvoľniť pri pôsobení malej sily. Účelom difúzora je chrániť používateľa pred priamym kontaktom s časťami pod napätím, a jeho uvoľnenie teda predstavuje potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom,“ špecifikuje v priloženej správe výrobca Ledvance.
Opatrenie sa týka šarží Osram LED GX53 40 6W/827 120 GX53 a Osram LED GX53 40 6W/840 120 GX53. Tieto údaje sú viditeľné na každom produkte.
Zákazníci tak v súčasnosti majú možnosť tovar buď vymeniť za bezchybný, prípadne ho vrátiť.
