Rozpočítavanie nákladov na teplo v bytových domoch bude posudzovať Ústavný súd

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Podľa opozície ide o nesúlad s ochranou vlastníckeho práva.

Ústavný súd (ÚS) SR posúdi súlad s ústavou v časti vyhlášky Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch. Na ÚS ju napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR. Na neverejnom zasadnutí súd v stredu prijal ich návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Napadnuté ustanovenia sa vzťahujú na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Nový spôsob výpočtu je účinný od 15. decembra 2024.

Neústavný zásah do vlastníckeho práva

Podľa opozície ide o nesúlad s ochranou vlastníckeho práva. Poslanci poukázali na to, že vlastníci bytov, ktorí sa rozhodli odpojiť od centrálneho vykurovania a zabezpečiť si individuálne vykurovanie, investovali nemalé finančné prostriedky s cieľom dosiahnuť samostatnosť v zabezpečení tepla.

Napriek tomu napadnuté ustanovenia týmto vlastníkom ukladajú povinnosť prispievať na základnú zložku nákladov na teplo, pričom rozsah tejto povinnosti môže dosahovať až 100 percent podlahovej plochy ich bytu,“ uvádza sa v podaní.

Povinnosť vlastníkov odpojených bytov prispievať na základnú zložku nákladov na vykurovanie predstavuje podľa skupiny poslancov neústavný zásah do ich vlastníckeho práva. Nesúlad napadnutých ustanovení vidí opozícia aj s ďalšími článkami ústavy, ako aj s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

