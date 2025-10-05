Ak chcú Slováci premiéra vojny, nech si zvolia iného: Fico odkázal, že konflikt na Ukrajine nie je náš

Ak vystrelíte do minulosti z pištole, tak budúcnosť na vás vystrelí z dela. Povedal to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR O 5 minút 12, ktorá bola venovaná 81. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. Premiér zdôraznil dôležitosť histórie.
V súvislosti s pamiatkou na obete sa vyjadril, že verejnosť je svedkom toho, ako sa zakazuje oslavovať koniec druhej svetovej vojny a niektoré mestá uvažujú o rušení pamätníkov a avizujú strhávanie symbolov, ktoré boli v daných rokoch typické pre Červenú armádu.
„Musíme hovoriť o tom, čo sa to, preboha, dnes deje,“ vyhlásil Fico, podľa ktorého je najhoršie zo všetkého to, že niekto dnes s ľahkosťou hovorí o vojne. „Samity EÚ sa bavia o tom, ako poraziť Ruskú federáciu. Neviem, či si neuvedomujeme, o čom je vojna. Možno má niekto prísť a povedať verejnosti, čo to bolo za strašné utrpenie,“ povedal premiér a pripomenul desiatky tisíc životov, ktoré padli, aby sa pomohlo Slovenskému národnému povstaniu.
Vojna na Ukrajine nie je slovenský konflikt
„Pozerajme sa na to, čo sa udialo, a že sa to už viac nesme opakovať. Ale my tu pokojne rozprávame o tom, že treba zbrojiť a bojovať,“ dodal Fico s tým, že pokiaľ bude premiérom, nikdy nedovolí, aby Slovensko bolo zatiahnutie do akéhokoľvek vojnového dobrodružstva. Pre Slovensko totiž podľa neho nejestvujú žiadne morálne, historické ani právne dôvody.
Ak ide o vojnu na Ukrajine, tak to podľa slov premiéra nie je slovenský konflikt. Je to regionálny konflikt, ktorý má svoje historické korene. To nevzniklo len tak pred tromi rokmi. „Prečo by sa Slovensko malo teraz baviť o vojne ? To nie je naša vojna,“ vyhlásil premiér s tým, že ak chcú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného.
Fico: V4 bola úmyselne oslabená, no môže sa znovu posilniť
V4 bola úmyselne deštruovaná, lebo bola príliš silná. Príchodom Andreja Babiša môže však opäť nabrať na sile. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR O 5 minút 12. „V4 je pre mňa z pohľadu nástupu pravdepodobne nového premiéra Babiša trochu silnejšia. Ako poznám pána Babiša, bude mať záujem regionálne spolupracovať,“ povedal premiér, ktorý preto plne rešpektuje výsledky českých volieb.
Bude však podľa neho záležať najmä na tom, či trojica Babiš, Orbán a Fico bude schopná v rovnakom duchu presvedčiť aj poľského premiéra Donalda Tuska. Ak sa tak stane, tak bude v Európe podľa Fica opäť mimoriadne silný hráč.
Slovensko a Česko podľa Fica nikdy nemali narušené vzťahy
„Neočakávajme, že by V4 vytvárala nejaký vlastný obranný štít, to nejde, pretože všetky štyri krajiny sú súčasťou NATO a každá národná armáda si plní svoje úlohy. Mňa V4 zaujíma skôr ako silný regionálny hráč v presadzovaní záujmov, ktoré nazývame národnoštátne záujmy. Na to sa zabúda. Každému pripomínam, že Slovensko má vlastné národnoštátne záujmy. Napríklad, pokiaľ ide o ochranu z hľadiska plynu, elektrickej energie, ropy či ďalších vecí,“ dodal premiér.
Súčasne sa vyjadril aj k vzťahom Slovenska a Česka. Ako zdôraznil, Slovensko nikdy vzťahy s Českom nekazilo a nikdy mu nehovorilo do politiky. „Z druhej strany sme počuli všeličo. Ja som bol ticho, pretože pre mňa sú dôležitejšie vzťahy medzi ľuďmi ako vyjadrenia politikov, ktorí prichádzajú a odchádzajú. Poznám Babiša. Jeho vzťah k Slovensku je prirodzený a určitým faktorom aj daný, vieme odkiaľ pochádza. Preto si myslím, že sa to upokojí,“ uzavrel Fico s tým, že sa iba skončila éra, kedy odchádzajúci českí politici dávajú Slovensku najavo, že sú nad ním a že ho musia poučovať.
