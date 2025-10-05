Ak chcú Slováci premiéra vojny, nech si zvolia iného: Fico odkázal, že konflikt na Ukrajine nie je náš

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Slovensko sa podľa neho nemá miešať do konfliktu na Ukrajine.

Ak vystrelíte do minulosti z pištole, tak budúcnosť na vás vystrelí z dela. Povedal to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR O 5 minút 12, ktorá bola venovaná 81. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. Premiér zdôraznil dôležitosť histórie.

V súvislosti s pamiatkou na obete sa vyjadril, že verejnosť je svedkom toho, ako sa zakazuje oslavovať koniec druhej svetovej vojny a niektoré mestá uvažujú o rušení pamätníkov a avizujú strhávanie symbolov, ktoré boli v daných rokoch typické pre Červenú armádu.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ruské útoky si vyžiadali obete aj výpadky elektriny: Putin varuje, že dodávky Tomahawkov by zničili dobré vzťahy s USA
2.
Kaliňák sa objavil na Ukrajine, Fico vysvetlil prečo: Jeho cesta je súčasťou budúcich plánov
3.
Výbuch a horiace vozne: Ruský dron zasiahol vlak smerujúci do Kyjeva, zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí
Zobraziť všetky články (1301)

„Musíme hovoriť o tom, čo sa to, preboha, dnes deje,“ vyhlásil Fico, podľa ktorého je najhoršie zo všetkého to, že niekto dnes s ľahkosťou hovorí o vojne. „Samity EÚ sa bavia o tom, ako poraziť Ruskú federáciu. Neviem, či si neuvedomujeme, o čom je vojna. Možno má niekto prísť a povedať verejnosti, čo to bolo za strašné utrpenie,“ povedal premiér a pripomenul desiatky tisíc životov, ktoré padli, aby sa pomohlo Slovenskému národnému povstaniu.

Vojna na Ukrajine nie je slovenský konflikt

„Pozerajme sa na to, čo sa udialo, a že sa to už viac nesme opakovať. Ale my tu pokojne rozprávame o tom, že treba zbrojiť a bojovať,“ dodal Fico s tým, že pokiaľ bude premiérom, nikdy nedovolí, aby Slovensko bolo zatiahnutie do akéhokoľvek vojnového dobrodružstva. Pre Slovensko totiž podľa neho nejestvujú žiadne morálne, historické ani právne dôvody.

Foto: SITA/AP

Ak ide o vojnu na Ukrajine, tak to podľa slov premiéra nie je slovenský konflikt. Je to regionálny konflikt, ktorý má svoje historické korene. To nevzniklo len tak pred tromi rokmi. „Prečo by sa Slovensko malo teraz baviť o vojne ? To nie je naša vojna,“ vyhlásil premiér s tým, že ak chcú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného.

Fico: V4 bola úmyselne oslabená, no môže sa znovu posilniť

V4 bola úmyselne deštruovaná, lebo bola príliš silná. Príchodom Andreja Babiša môže však opäť nabrať na sile. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR O 5 minút 12. „V4 je pre mňa z pohľadu nástupu pravdepodobne nového premiéra Babiša trochu silnejšia. Ako poznám pána Babiša, bude mať záujem regionálne spolupracovať,“ povedal premiér, ktorý preto plne rešpektuje výsledky českých volieb.

Foto: SITA/AP

Bude však podľa neho záležať najmä na tom, či trojica Babiš, Orbán a Fico bude schopná v rovnakom duchu presvedčiť aj poľského premiéra Donalda Tuska. Ak sa tak stane, tak bude v Európe podľa Fica opäť mimoriadne silný hráč.

Slovensko a Česko podľa Fica nikdy nemali narušené vzťahy

„Neočakávajme, že by V4 vytvárala nejaký vlastný obranný štít, to nejde, pretože všetky štyri krajiny sú súčasťou NATO a každá národná armáda si plní svoje úlohy. Mňa V4 zaujíma skôr ako silný regionálny hráč v presadzovaní záujmov, ktoré nazývame národnoštátne záujmy. Na to sa zabúda. Každému pripomínam, že Slovensko má vlastné národnoštátne záujmy. Napríklad, pokiaľ ide o ochranu z hľadiska plynu, elektrickej energie, ropy či ďalších vecí,“ dodal premiér.

Súčasne sa vyjadril aj k vzťahom Slovenska a Česka. Ako zdôraznil, Slovensko nikdy vzťahy s Českom nekazilo a nikdy mu nehovorilo do politiky. „Z druhej strany sme počuli všeličo. Ja som bol ticho, pretože pre mňa sú dôležitejšie vzťahy medzi ľuďmi ako vyjadrenia politikov, ktorí prichádzajú a odchádzajú. Poznám Babiša. Jeho vzťah k Slovensku je prirodzený a určitým faktorom aj daný, vieme odkiaľ pochádza. Preto si myslím, že sa to upokojí,“ uzavrel Fico s tým, že sa iba skončila éra, kedy odchádzajúci českí politici dávajú Slovensku najavo, že sú nad ním a že ho musia poučovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodiči, pozor: Cesta pri Malackách je uzavretá po vážnej nehode, opitý vodič BMW skončil v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac