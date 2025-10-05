Vodiči, pozor: Cesta pri Malackách je uzavretá po vážnej nehode, opitý vodič BMW skončil v nemocnici

Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Nehoda sa stala v nedeľu okolo 11.00 h.

Pre dopravnú nehodu v Malackách je v tomto úseku obojsmerne uzavretá cesta I/2 Plavecký Štvrtok – Malacky. Odklon vedie cez Námestie SNP a v smere von z Malaciek cez Veľkomoravskú ulicu. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.

Nehoda sa stala v nedeľu okolo 11.00 h. „Vodič motorového vozidla značky BMW z doposiaľ nezistených príčin narazil do pevnej prekážky. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu, a to 1,35 promile. Vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho ošetrenie v nemocnici,“ priblížili policajti.

Prebieha vyšetrovanie

Presné príčiny a okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania. Polícia žiada vodičov, aby sa riadili jej pokynmi a v úseku využili alternatívne trasy.

