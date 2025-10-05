Vodiči, pozor: Cesta pri Malackách je uzavretá po vážnej nehode, opitý vodič BMW skončil v nemocnici

Pre dopravnú nehodu v Malackách je v tomto úseku obojsmerne uzavretá cesta I/2 Plavecký Štvrtok – Malacky. Odklon vedie cez Námestie SNP a v smere von z Malaciek cez Veľkomoravskú ulicu. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.
Nehoda sa stala v nedeľu okolo 11.00 h. „Vodič motorového vozidla značky BMW z doposiaľ nezistených príčin narazil do pevnej prekážky. Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča zistená prítomnosť alkoholu, a to 1,35 promile. Vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho ošetrenie v nemocnici,“ priblížili policajti.
Prebieha vyšetrovanie
Presné príčiny a okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania. Polícia žiada vodičov, aby sa riadili jej pokynmi a v úseku využili alternatívne trasy.
Odporúčané články
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku