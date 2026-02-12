Ak by sa voľby do Národnej rady konali dnes, dočkali by sme sa viacerých prekvapení. Danko by bol sklamaný

Foto: TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
Strana Republika by získala takmer 10 percent hlasov.

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali vo februári, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,3 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SD s podporou 17,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Tretiu najsilnejšiu podporu by malo hnutie Republika so ziskom 9,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (9,7 percenta), Hlas-SD (8,1 percenta), SaS (7,6 percenta), KDH (6,9 percenta) a Demokrati (5,6 percenta).

Sklamaný Danko

Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská aliancia (4,7 percenta), SNS (4,1 percenta), Sme rodina (2,3 percenta) a Právo na pravdu (1,9 percenta). Prieskum na vzorke 1014 respondentov realizovali od 3. do 9. februára.

