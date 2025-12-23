Aj malé otrasy môžu mať vážne následky: Černobyľ čelí novej hrozbe, riaditeľ elektrárne pomenoval najväčšie riziko

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Černobyľ
Riaditeľ elektrárne upozorňuje na riziko vojenského zásahu.

Riaditeľ Černobyľskej jadrovej elektrárne Serhij Tarakanov varuje, že ochranný sarkofág vybudovaný nad poškodeným reaktorom by nemusel vydržať priamy zásah ruskej rakety alebo dronu.

„Ak raketa typu Iskander alebo dron zasiahne priamo, alebo dokonca iba dopadne v blízkosti, spôsobí to malé zemetrasenie. Nikto nemôže zaručiť, že to kryt prežije. To je hlavná hrozba,“ povedal Tarakanov v rozhovore pre agentúru AFP.
Iskander je ruský balistický raketový systém krátkeho doletu, ktorý môže niesť rôzne typy konvenčných hlavíc vrátane hlavíc určených na ničenie bunkrov.

Viac z témy Černobyľ:
1.
Kryt nad jadrovým reaktorom černobyľskej elektrárne neplní funkciu: Expert vysvetlil, čo je teraz najväčšie nebezpečenstvo
2.
Černobyľ opäť prekvapil: V zóne, kde sa zastavil čas, sa deje niečo zvláštne. Psy sa tam začali sfarbovať domodra
3.
Černobyľ bol hodiny bez prúdu: Do poškodeného sarkofágu neprúdila elektrina, Moskva hazarduje s jadrovou bezpečnosťou
Zobraziť všetky články (77)

Nový kryt už bol poškodený ruským dronom

Pôvodný kryt nad reaktorom bol narýchlo postavený krátko po havárii v jadrovej elektrárni v roku 1986. Neskôr nad ním postavili. Podľa AFP vo februári ruský dron vážne poškodil strechu tejto novej konštrukcie a spôsobil rozsiahly požiar. Tarakanov doplnil, že kryt v dôsledku toho prišiel o niekoľko svojich hlavných funkcií, pričom ich obnova si vyžiada najmenej tri až štyri roky.

Aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začiatkom decembra potvrdila, že kryt „stratil svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržiavať radiáciu“. Inšpekčná misia MAAE však zároveň konštatovala, že nedošlo k trvalému poškodeniu nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov.

Úroveň radiácie je podľa vedenia elektrárne stabilná

Tarakanov pre AFP uviedol, že úroveň radiácie v areáli elektrárne zostala „stabilná a v rámci normálnych limitov“. Diera spôsobená zásahom dronu bola prekrytá ochrannou clonou, pričom ešte treba utesniť približne 300 menších otvorov, ktoré vznikli pri zásahu hasičov počas likvidácie požiaru.

Ruská armáda obsadila areál černobyľskej elektrárne na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, po niekoľkých týždňoch sa z neho stiahla. Ochranný štít v Černobyli je masívna oblúkovitá oceľová konštrukcia, ktorá zakrýva zničený reaktor číslo štyri a má zabrániť úniku radiácie. Ide o najväčšiu pohyblivú pozemnú stavbu na svete. Jej výstavba sa začala v roku 2010 a dokončená bola o deväť rokov neskôr. Projekt počítal so životnosťou 100 rokov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac