Adriana Kneissl všetko zvládne s úsmevom. Tentoraz skúsila niečo, čo označila za najťažšiu aktivitu

Niektoré výzvy prídu nečakane, a práve tie dokážu človeka posunúť najviac. Moderátorka a známa osobnosť Adriana Kneissl ukázala, že odvaha nemá hranice, keď sa počas návštevy Žiliny postavila pred úplne novú skúšku.
Na svojom Instagrame sa priznala, že po škole pečenia a autogramiáde sa ocitla v pole dance akadémii, kde ju motivovala kamarátka Deniska. Príspevok, ktorý zverejnila, zachytil nielen jej odhodlanie, ale aj moment, keď si vyskúšala tanec na tyči, a zjavne to nebola žiadna maličkosť.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nečakaná výzva v Žiline
„Toto je z úplne iného súdka… Dnes som bola v Žiline na škole pečenia a autogramiáde… A v Žiline má pole dance akadémiu naša Deniska z @schudni_navzdy_bez_diet1 a keďže jej spôsob, ako dosiahnuť niečo, je vždy účinný na 100 % (ak to aj ty chceš, samozrejme), tak ma vyšupla na tyč. Ak si sa práve zasmiala… Okej… Ale ja som v živote nič ťažšie neskúšala… Toto bol masaker a klobúk dole pred každým, kto cvičí vlastným telom.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako dodala, išlo o jeden z najťažších tréningov, aké kedy absolvovala. Napriek tomu sa nevzdala a so svojím typickým humorom priznala, že sa cíti pyšná na to, že to vôbec zvládla.
Nahlásiť chybu v článku