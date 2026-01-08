Adriana Kneissl to už nevydržala: Kritikom poslala jasný odkaz a pripomenula im silu ženskej solidarity

Verejný priestor na sociálnych sieťach je čoraz častejšie miestom stretu podpory aj nepochopenia. Práve tam sa však zároveň ukazuje, akú silu môže mať otvorenosť, autenticita a vzájomná ženská solidarita.
A to najmä v čase, keď si čoraz viac známych osobností vedome nastavuje vlastné hranice a otvorene hovorí o tom, koho a čo si do svojho online „priestoru“ pustí, podobne, ako to nedávno pomenovala aj Adriana Kneissl. Na sociálnej sieti Instagram sa najnovšie opäť otvorene prihovorila svojim sledovateľom dlhším príspevkom, ktorým reagovala na atmosféru plnú kritiky, hodnotenia výzoru a porovnávania.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Buďme k sebe láskavé
Adriana Kneissl vo svojom dlhšom príspevku jasne pomenovala potrebu bezpečného priestoru v online svete a zároveň pripomenula, že povzbudenie je niečo, čo potrebujú všetky ženy bez rozdielu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Buďme k sebe láskavé. Vo svete „hejtu“ a nenávisti každá potrebujeme aspoň trochu bezpečia a hlavne povzbudenie. Iba my môžeme skončiť s body a fitshamingom. Budem k vám láskavejšia, kto chce, bude ma sledovať a nechá sa inšpirovať. Komu je lepšie ostať tam, kde je teraz, pokojne. Veď sme dospelí ľudia a vieme, že nemusíme byť tam a u toho, kde sa nám nepáči. Naopak – hľadáme miesto, kde je nám dobre. A tu nám bude dobre. Už toľké som inšpirovala a budem v tom pokračovať. Ste pripravení? Verím, že áno. Lebo máte odhodlanie a pevnú vôľu. A to je základ úspechu. Ďakujem za vás, že vás tu mám,“ napísala.
