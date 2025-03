Adam Bardy sa teší úspechu aj v susednom Česku. Vďaka novému projektu si získal srdcia českých žien, šalejú z neho

Slovenského herca Adama Bardyho môžete poznať najmä zo seriálu Mama na prenájom, kde si získal množstvo fanúšikov. Je už dávno známy svojím šarmom a charizmou a očaril srdcia mnohých fanúšičiek. Teraz sa zdá, že jeho popularita prekračuje hranice a získava si obdiv aj v susednom Česku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako uviedli Novinky, Bardy aktuálne nakrúca scény v Českej republike, kde stvárňuje úlohu hasiča. Kombinácia charizmatického herca a hasičskej uniformy okamžite zaujala jeho české kolegyne a vyvolala nadšené reakcie. Medzi nimi aj u známej herečky Mahuleny Bočanovej, ktorá na svojom Instagrame nešetrila chválou: „Tak, posila zo Slovenska nám tu urobila trochu vietor a všetky ženy sa akosi ľahko chvejú!!! @adambardy, 195cm. Konečne VEĽKÝ herec! Konečne se vedľa niekoho necítím ako Avatar!!! Že áno?” napísala s humorom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mahulena Bočanová (@mahulena_bocanova_official)

Komentáre plné nadšenia

K príspevku pridala aj spoločné fotografie s Bardym, ktoré spustili lavínu nadšených komentárov. Fanúšičky sa predbiehali v komplimentoch: „Mahu, extrémne vám závidím, to je neuveriteľne nádherný chlap, pristane vám to.“ či „Hm, tak @adambardy môže konkurovať top modelom, ale aj hercom svetového formátu. A to som žena inej vekovej kategórie a hlavne pozerám na to inak. Je iný a úplne top.“

Fanúšičky nešetrili komplimentmi, pričom mnohé sa zhodli, že slovenský herec je jednoducho neodolateľný. „Fešák! Naozaj krásny chlap! Veľké mňam! Všetky vekové kategórie sme z neho paf,” znelo v diskusii pod príspevkom.

Šťastný v súkromnom živote