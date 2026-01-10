81-ročný muž napísal tajný odkaz: Keď ho videl poštár, hneď kontaktoval políciu. Má to dôsledky

Foto: Screen reportáž YouTube (LOCAL 12)

Zuzana Veslíková
Nemal inú možnosť, ako volať o pomoc.

Pred niekoľkými dňami vyplával na povrch šokujúci prípad, ktorý znie ako z filmu. No realita je ešte desivejšia. Veterán napísal odkaz, a keď si ho všimol poštár, okamžite konal. 

Stanica LOCAL 12 priniesla reportáž o 81-ročnom mužovi z Floridy, ktorý žil v domove pre seniorov. Do poštovej schránky vložil lístok s ručne písaným odkazom „zavolajte políciu“. Keď ho zbadal poštár, situácia mu nebola ľahostajná a urobil dobre.

Nešlo o žiadny vtip, ale o mužovo volanie o pomoc

Starší muž tvrdí, že sa stal obeťou hrubého správania zo strany jednej z miestnych opatrovateliek. 60-ročná Denise Williams sa ho údajne mala pokúsiť uškrtiť. Rozčúliť ju mal stav kúpeľne, v akom sa nachádzala, a preto na neho mala fyzicky zaútočiť. Keď sa snažil kontaktovať 112, vzala mu telefón a okrem neho podľa jeho slov aj kreditnú kartu a šekovú knižku.

Muž sa vynašiel, a keď nemohol telefonovať, rozhodol sa poslať ručne písaný odkaz v nádeji, že si ho niekto zodpovedný všimne a situáciu bude riešiť. A tak sa aj stalo.

Opatrovateľka teraz čelí obvineniam zo zneužívania a z ublíženia na zdraví. Muž skončil hospitalizovaný v nemocnici.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac