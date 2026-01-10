81-ročný muž napísal tajný odkaz: Keď ho videl poštár, hneď kontaktoval políciu. Má to dôsledky

Pred niekoľkými dňami vyplával na povrch šokujúci prípad, ktorý znie ako z filmu. No realita je ešte desivejšia. Veterán napísal odkaz, a keď si ho všimol poštár, okamžite konal.
Stanica LOCAL 12 priniesla reportáž o 81-ročnom mužovi z Floridy, ktorý žil v domove pre seniorov. Do poštovej schránky vložil lístok s ručne písaným odkazom „zavolajte políciu“. Keď ho zbadal poštár, situácia mu nebola ľahostajná a urobil dobre.
Nešlo o žiadny vtip, ale o mužovo volanie o pomoc
Starší muž tvrdí, že sa stal obeťou hrubého správania zo strany jednej z miestnych opatrovateliek. 60-ročná Denise Williams sa ho údajne mala pokúsiť uškrtiť. Rozčúliť ju mal stav kúpeľne, v akom sa nachádzala, a preto na neho mala fyzicky zaútočiť. Keď sa snažil kontaktovať 112, vzala mu telefón a okrem neho podľa jeho slov aj kreditnú kartu a šekovú knižku.
Muž sa vynašiel, a keď nemohol telefonovať, rozhodol sa poslať ručne písaný odkaz v nádeji, že si ho niekto zodpovedný všimne a situáciu bude riešiť. A tak sa aj stalo.
Opatrovateľka teraz čelí obvineniam zo zneužívania a z ublíženia na zdraví. Muž skončil hospitalizovaný v nemocnici.
Nahlásiť chybu v článku