Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

V našich životoch je istá hádam iba jedna vec: raz príde koniec. A aj kvôli jeho nepredvídateľnosti by sme nemali zabúdať žiť každý jeden deň naplno. Kým niektorí podľahnú dlhodobému boju s ťažkou chorobou, ďalší prichádzajú o svoje životy nečakane. No potom sú tu ľudia, ktorí odídu v takej tichosti, že si to celé roky nikto ani len nevšimne. Dokonca ani ich najbližší.
44-ročná Pia Farrenkopf z amerického Michiganu sedela mŕtva na zadnom sedadle svojho Jeepu v garáži. Nie pár hodín alebo dní, ale, ako sa ukázalo, približne päť rokov. Alebo Chorvátka Hedviga Golik ležala vo svojej posteli mŕtva šialených 42 rokov, počas ktorých ju nikto nehľadal a objavili ju úplnou náhodou. Žiaľ, takýchto strašidelných a mimoriadne smutných prípadov je viac. Presuňme sa do Londýna, kde vyhasol život ženy menom Joyce Carol Vincent.
Našli kostru, špinavý riad a pustenú televíziu
V januári roku 2006 (niektoré zdroje uvádzajú začiatok mesiaca, ďalšie spomínajú koniec) úradníci miestneho bytového združenia zabavili garsónku, v ktorej Joyce Carol Vincent žila. Dôvodom boli neuhradené dlhy na nájme. Keď otvorili dvere, čakal ich pohľad, na ktorý neboli pripravení.
Ako informoval britský portál The Guardian, Joyce ležala mŕtva na svojej pohovke, v rohu stále hral kanál BBC1 na zapnutej televízii a v dreze zostali ležať špinavé kuchynské nádoby. Pri dverách bola hŕba doručenej pošty a kopa vianočných darčekov, ktoré čakali na odoslanie. Telo 38-ročnej ženy bolo po viac než dvoch rokoch od jej úmrtia rozložené, zostali len kostrové pozostatky a jej identitu sa podarilo potvrdiť len na základe zubných záznamov. Aj preto o jej smrti, a predovšetkým o tom, čo jej predchádzalo, zostáva viac otázok ako odpovedí.
Joyce Carol Vincent was an English woman whose death went unnoticed for more than two years as her corpse lay undiscovered at her bedsit in north London.
Prior to her death, she had cut off nearly all contact with those who knew her. She resigned from her job in 2001, and moved… pic.twitter.com/eqmswQZBmv
— Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) February 19, 2024
Čo sa Joyce stalo a ako to, že si nik nevšimol, že zomrela?
