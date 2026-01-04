Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Mám viac ako 18 rokov
Späť na hlavnú stránku

Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Foto: Find a Grave / X (Morbid Knowledge) / Záber z traileru k dokumentu Dreams of a Life

Zuzana Veslíková
Bola inteligentná, atraktívna a neužívala drogy. Čo sa teda Joyce stalo?

V našich životoch je istá hádam iba jedna vec: raz príde koniec. A aj kvôli jeho nepredvídateľnosti by sme nemali zabúdať žiť každý jeden deň naplno. Kým niektorí podľahnú dlhodobému boju s ťažkou chorobou, ďalší prichádzajú o svoje životy nečakane. No potom sú tu ľudia, ktorí odídu v takej tichosti, že si to celé roky nikto ani len nevšimne. Dokonca ani ich najbližší. 

44-ročná Pia Farrenkopf z amerického Michiganu sedela mŕtva na zadnom sedadle svojho Jeepu v garáži. Nie pár hodín alebo dní, ale, ako sa ukázalo, približne päť rokov. Alebo Chorvátka Hedviga Golik ležala vo svojej posteli mŕtva šialených 42 rokov, počas ktorých ju nikto nehľadal a objavili ju úplnou náhodou. Žiaľ, takýchto strašidelných a mimoriadne smutných prípadov je viac. Presuňme sa do Londýna, kde vyhasol život ženy menom Joyce Carol Vincent.

Našli kostru, špinavý riad a pustenú televíziu

V januári roku 2006 (niektoré zdroje uvádzajú začiatok mesiaca, ďalšie spomínajú koniec) úradníci miestneho bytového združenia zabavili garsónku, v ktorej Joyce Carol Vincent žila. Dôvodom boli neuhradené dlhy na nájme. Keď otvorili dvere, čakal ich pohľad, na ktorý neboli pripravení.

Ako informoval britský portál The Guardian, Joyce ležala mŕtva na svojej pohovke, v rohu stále hral kanál BBC1 na zapnutej televízii a v dreze zostali ležať špinavé kuchynské nádoby. Pri dverách bola hŕba doručenej pošty a kopa vianočných darčekov, ktoré čakali na odoslanie. Telo 38-ročnej ženy bolo po viac než dvoch rokoch od jej úmrtia rozložené, zostali len kostrové pozostatky a jej identitu sa podarilo potvrdiť len na základe zubných záznamov. Aj preto o jej smrti, a predovšetkým o tom, čo jej predchádzalo, zostáva viac otázok ako odpovedí.

Čo sa Joyce stalo a ako to, že si nik nevšimol, že zomrela?

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • aký odlišný život viedla, kým nedala výpoveď v práci;
  • do akej smutnej situácie sa mala dostať potom;
  • čo bolo príčinou jej úmrtia;
  • prečo si blízki nevšimli, že je mŕtva;
  • aké obavy medzi verejnosťou tento tragický prípad vyvolal.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac