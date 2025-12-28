21 centov na noc: Muž navštívil najlacnejší hotel na svete, ukázal posteľ, záchod ho dostal. Ľudia mu vyčítajú jednu vec

Ubytovanie môže byť pri plánovaní dovolenky jednou z najdrahších položiek. No často sa dajú nájsť aj lacné alternatívy, ktoré však idú na úkor komfortu. A potom sú medzi nami cestovatelia, ktorí hľadajú vo výbere nocľahu predovšetkým netradičný zážitok. David Simpson zo Severného Írska, ktorý má v pláne navštíviť všetky krajiny sveta, strávil noc v hoteli, o ktorom hovorí ako o úplne „najlacnejšom na svete“.
Našiel ho v pakistanskom meste Pešávar a noc ho stála len pár centov. „Vitajte v najlacnejšom hoteli na svete. Nachádza sa na streche púštneho hostinca,“ začal vo svojom videu na TikToku, kde ukázal, ako takéto ubytovanie, aké pravdepodobne mnohí z nás na vlastné oči nikdy neuvidia, vyzerá. Okamžite sa stalo virálnym a videli ho státisíce ľudí.
@djjsimpson Visiting The Cheapest Hotel in the World🏨🌍 #Pakistan #Peshawar #Caravanseri #travel #djjsimpson ♬ original sound – David Simpson
Kovová posteľ a nič viac
Opísal v ňom, čo všetko v cene 70 pakistanských rupií za noc, čo je v prepočte asi 21 centov, dostal. V tejto cene bola zahrnutá iba posteľ, bez akéhokoľvek matraca, a umiestnená v spoločnej otvorenej miestnosti s mnohými ďalšími.
„Čo viac by ste očakávali, než autentický zážitok zo spánku ako mal obchodník na Hodvábnej ceste v 16. storočí. Žiadna upratovacia služba, žiadna wi-fi, žiadne súkromie,“ uviedol. Ukázal aj toaletu, ktorú označil za jednu z troch s najhorším zápachom, aké na svojich cestách zažil.
David zároveň dychtivo dodal, že v takomto ubytovaní má možnosť sledovať tých najzaujímavejších ľudí z regiónu. A takýto autentický zážitok je niečo, čo by v nejakom luxusnom hoteli nikdy nedostal.
Ozvali sa aj Pakistanci a jedna vec sa im nezdá
Mnohí diváci sa po dopozeraní videa podelili o svoje dojmy. A niektorí nešetrili humorom. „Kde je vírivka?“ zažartoval jeden z komentujúcich. „Takto si mama predstavuje, že skončím, keď poviem, že idem na cestu okolo sveta,“ dodala ďalšia. „V Spojenom kráľovstve by ste za toto zaplatili 60 libier (necelých 70 eur),“ podrypol niekto iný.
Viacerí priznali, že cestovateľovi rozumejú a tento hotel označili za zážitok na celý život. Objavili sa aj zamyslenia nad chudobou, ktorá vládne vo svete a upozornenie, že kým cestovateľ toto berie ako zážitok, niektorí ľudia musia v takýchto podmienkach skutočne žiť.
No ozvali sa aj ľudia, ktorí pochádzajú priamo z mesta Pešávar a priznali, že niečo takéto ešte nevideli, či vysvetlili, že v skutočnosti ide o druh ubytovania, ktoré je určené buď pre tých najchudobnejších alebo pre ľudí bez domova.
„Ani my Pakistanci by sme na takomto mieste nezostali,“ stojí v jednej z reakcií od domácich. „Ako Pakistanec som ani nevedel, že také miesto existuje. Je to pre ľudí, ktorí nemajú ani peniaze na jedlo,“ dovysvetlil iný.
Cestovateľ svojím videom síce rozdelil ľudí, no jedno je isté – nech je takéto ubytovanie určené pre kohokoľvek, je smutné, že musí prebývať v takýchto skromných podmienkach. Preto by sme si mali ďaleko viac vážiť to, čo máme.
