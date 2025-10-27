12-ročné dievča šokovalo tetovaniami na tvári: Dcéra Kim Kardashian opäť pobúrila ľudí, vadí im niekoľko vecí

Nie je to tak dávno, čo médiá obleteli fotografie 12-ročnej North West v korzete a s piercingom na prste. Na jej mamu Kim Kardashian sa zvalila obrovská vlna hejtu a mnohí na internete kritizovali jej spôsoby výchovy. Neprešlo veľa času a je to tu zas. Zašlo to tak ďaleko, až sa ozvala samotná Kim.
Pred niekoľkými dňami pribudla na spoločnom účte North a Kim na TikToku séria videí, na ktorých má dievča na tvári tetovania a piercing. Rovnako ako aj jej kamarátky. Aj keď k nim pridali poznámku, že nie sú pravé, reakcie nahnevaných ľudí na seba nenechali dlho čakať.
@kimandnorthfake piercings and fake tatts 4 life♬ original sound – ken_carson_daily
Tvrdia, že by sa mala správať ako dieťa
Oficiálny účet mamy a dcéry má síce vypnuté komentáre, no tieto videá sa rýchlo rozšírili ďalej a ozvali sa nespokojné hlasy.
„Toto dievča má iba 12 rokov?“ Stojí v jednom z množstva kritických komentárov, ktoré sa objavili na internete. Niekto dokonca začal konšpirovať o tom, či má tínedžerka výplň v perách alebo dokonca v lícach. „Dúfam, že je to len filter.“
Objavilo sa aj smutné konštatovanie, ako sa dievčatá na videu snažia rýchlo vyrásť. „Čo sa to vlastne deje, ona je na základnej škole? Toto je zlá výchova.“
„Sú také mladé, toto je desivé,“ poľutoval dcéru Kim s kamarátkami niekto ďalší.
No ozvala sa aj druhá strana, podľa ktorej je tento obrovský hejt zbytočný a dievčatá sa len vyobliekali na koncert, podobne, ako sme sa niekedy obliekali aj my ako deti. Veď kto nemiloval falošné tetovačky.
@kimandnorth💚♬ original sound – blvcktxrch
Podľa Kim o nič nejde
Ako informoval magazín People, Kim kritiku na svoju výchovu odmieta. K tejto kauze sa vyjadrila len stručným komentárom, v ktorom uviedla, že „toto nie je vôbec problém“ a pridala plačúceho smajlíka. Mala tým na mysli, že kauzu s falošnými tetovania na tvári svojej dcéry považuje za bezvýznamnú.
