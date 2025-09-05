12-ročná North nedá ľuďom spávať: Chodí v korzete a má piercing na chúlostivom mieste. Porovnávajú ju s princom Georgeom

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Keď verejnosť zistila, že North West a princ George sú v rovnakom veku, zostala v poriadnom šoku.

Dcéra Kim Kardashian a Kanyeho Westa má len 12 rokov, no už v takomto mladom veku dokáže ľudí poriadne šokovať. V uplynulých dňoch ju kritika priam zavalila. Alebo skôr jej rodičov. Ľudia si všimli, že na jej tele pribudol detail, ktorý sa im vôbec nepozdáva. 

Kim Kardashian bola s dcérou North West spozorovaná na dovolenke v Ríme. Na internet sa dostali aj fotografie North, ktorá si užívala plavbu na gondole s kamarátkou v Benátkach, dokonca si vyskúšala veslovanie. Na spoločnom účte Kim a North na TikToku sa objavilo video z ich talianskeho výletu, v ktorom predviedli svoje outfity.

@kimandnorth italyyy @@cocamichelle_@@superdani@@Kim Kardashian ♬ sonido original – Caarlagavilan

North má síce len 12 rokov, no neváhala obliekať si minisukňu, korzet a pozornosti ľudí neunikli ani jej žiarivo modré vlasy. Hejt sa však spustil v momente, kedy si všimli malý detail na jej prste.

Piercing sa im nepáči. A už vôbec nie na tomto mieste

Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom sa niekto opýtal, či má North na prste piercing. A v komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia.

Does North have a finger piercing?
byu/Useful_Grape3559 inKUWTKsnark

Viacerí upozornili, že tento typ piercingov sa ťažko hojí, a preto si nevedia predstaviť dať si ho na prst – na jednu z najšpinavších a najpoužívanejších častí tela. Niekto iný tiež dodal, že žiadny piercer, ktorý je vo svojom fachu naozaj dobrý, by toto neurobil. Nieto ešte maloletému dievčaťu.

„Neviem, prečo Kim dovolí svojej ešte ani nie tínedžerskej dcére obliekať sa takto,“ dostavila sa kritika aj na samotnú Kim Kardashian.

„Dúfala som, že na to niekto upozorní, pretože som si pomyslela, že má infikovaný piercing v prste. Mám 12-ročné dieťa, oslavuje narodeniny len pár dní po narodeninách North. Neviem si predstaviť, že by sa moja dcéra takto obliekala alebo že by mala piercing. Preboha,“ doplnila ďalšia komentujúca, ktorú rozhorčilo, že mama dovolila vlastnej dcére dať si takýto odvážny kúsok.

Porovnávajú ju s princom Georgeom

Vzhľad North sa stal v uplynulých dňoch aj predmetom ďalších diskusií. Niekto zverejnil na Reddite príspevok, v ktorom pridal jej fotografiu vedľa fotografie princa Georgea, prvorodeného dieťaťa Williama a Kate. Zhodou okolností sú obe deti v rovnakom veku, no rozdiel je podľa kritických hlasov na internete viditeľný už na prvý pohľad.

North West and Prince George are the same age (12)
byu/biebrforro inBarbaraWalters4Scale

„Prečo mi je toho dievčaťa ľúto“? opýtal sa niekto a dostal odpoveď, ktorá stojí za zamyslenie. „Bola sexualizovaná príliš mladá a nikdy nebude mať skutočné detstvo, pretože jej rodičia uprednostňovali marketing pred výchovou.“

Zopakoval sa aj názor, že problém nie je v North, ale v jej rodičoch, lebo podľa ľudí nie je v poriadku, aby rodičia deťom v tomto veku kupovali push-up podprsenky.

No nechýbala ani kritika na princa Georgea. „Obaja vyzerajú, akoby boli nútení prezentovať sa úplne inak ako väčšina dvanásťročných. Jeden je oblečený ako 30-ročná popová hviezda, druhý ako 50-ročný burzový maklér.“

North aj George vyrastajú v úplne odlišnom prostredí, no pred zrakom celého sveta. Pravdou je, že skutočne nikdy nespoznajú detstvo, aké sme zažili my. A na to treba brať pri kritike ohľad.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto 10-ročné dievča je 5. najbohatším dieťaťom na svete: Má 370-miliónový majetok a takto sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac