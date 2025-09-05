12-ročná North nedá ľuďom spávať: Chodí v korzete a má piercing na chúlostivom mieste. Porovnávajú ju s princom Georgeom

Dcéra Kim Kardashian a Kanyeho Westa má len 12 rokov, no už v takomto mladom veku dokáže ľudí poriadne šokovať. V uplynulých dňoch ju kritika priam zavalila. Alebo skôr jej rodičov. Ľudia si všimli, že na jej tele pribudol detail, ktorý sa im vôbec nepozdáva.
Kim Kardashian bola s dcérou North West spozorovaná na dovolenke v Ríme. Na internet sa dostali aj fotografie North, ktorá si užívala plavbu na gondole s kamarátkou v Benátkach, dokonca si vyskúšala veslovanie. Na spoločnom účte Kim a North na TikToku sa objavilo video z ich talianskeho výletu, v ktorom predviedli svoje outfity.
@kimandnorth italyyy @@cocamichelle_@@superdani@@Kim Kardashian ♬ sonido original – Caarlagavilan
North má síce len 12 rokov, no neváhala obliekať si minisukňu, korzet a pozornosti ľudí neunikli ani jej žiarivo modré vlasy. Hejt sa však spustil v momente, kedy si všimli malý detail na jej prste.
Piercing sa im nepáči. A už vôbec nie na tomto mieste
Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom sa niekto opýtal, či má North na prste piercing. A v komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia.
Does North have a finger piercing?
byu/Useful_Grape3559 inKUWTKsnark
Viacerí upozornili, že tento typ piercingov sa ťažko hojí, a preto si nevedia predstaviť dať si ho na prst – na jednu z najšpinavších a najpoužívanejších častí tela. Niekto iný tiež dodal, že žiadny piercer, ktorý je vo svojom fachu naozaj dobrý, by toto neurobil. Nieto ešte maloletému dievčaťu.
„Neviem, prečo Kim dovolí svojej ešte ani nie tínedžerskej dcére obliekať sa takto,“ dostavila sa kritika aj na samotnú Kim Kardashian.
„Dúfala som, že na to niekto upozorní, pretože som si pomyslela, že má infikovaný piercing v prste. Mám 12-ročné dieťa, oslavuje narodeniny len pár dní po narodeninách North. Neviem si predstaviť, že by sa moja dcéra takto obliekala alebo že by mala piercing. Preboha,“ doplnila ďalšia komentujúca, ktorú rozhorčilo, že mama dovolila vlastnej dcére dať si takýto odvážny kúsok.
Porovnávajú ju s princom Georgeom
Vzhľad North sa stal v uplynulých dňoch aj predmetom ďalších diskusií. Niekto zverejnil na Reddite príspevok, v ktorom pridal jej fotografiu vedľa fotografie princa Georgea, prvorodeného dieťaťa Williama a Kate. Zhodou okolností sú obe deti v rovnakom veku, no rozdiel je podľa kritických hlasov na internete viditeľný už na prvý pohľad.
North West and Prince George are the same age (12)
byu/biebrforro inBarbaraWalters4Scale
„Prečo mi je toho dievčaťa ľúto“? opýtal sa niekto a dostal odpoveď, ktorá stojí za zamyslenie. „Bola sexualizovaná príliš mladá a nikdy nebude mať skutočné detstvo, pretože jej rodičia uprednostňovali marketing pred výchovou.“
Zopakoval sa aj názor, že problém nie je v North, ale v jej rodičoch, lebo podľa ľudí nie je v poriadku, aby rodičia deťom v tomto veku kupovali push-up podprsenky.
No nechýbala ani kritika na princa Georgea. „Obaja vyzerajú, akoby boli nútení prezentovať sa úplne inak ako väčšina dvanásťročných. Jeden je oblečený ako 30-ročná popová hviezda, druhý ako 50-ročný burzový maklér.“
North aj George vyrastajú v úplne odlišnom prostredí, no pred zrakom celého sveta. Pravdou je, že skutočne nikdy nespoznajú detstvo, aké sme zažili my. A na to treba brať pri kritike ohľad.
Nahlásiť chybu v článku