Zvrat sa nekonal: Ústavný súd zamietol sťažnosť Šutaja Eštoka v spore s čurillovcami, pokutu 90-tisíc musí zaplatiť

Ústavný súd odmietol sťažnosť Matúša Šutaja Eštoka, ktorou sa bránil proti rozhodnutiu mestského súdu v spore s vyšetrovateľmi okolo Jána Čurillu. Minister vnútra a predseda strany Hlas tak definitívne neuspel so snahou zvrátiť kontumačný rozsudok.
Ako informoval Denník N, sťažnosť sa týkala žaloby, ktorú na Šutaja Eštoka podali Ján Čurilla a ďalší policajti. Mestský súd im v minulosti priznal odškodné vo výške 90-tisíc eur, ku ktorému sa pripočítavajú aj ďalšie súdne poplatky. Rozsudok padol po tom, čo sa minister na pojednávanie nedostavil.
Rozhodnutie padlo po troch týždňoch
Ústavný súd rozhodol približne tri týždne po tom, čo sa naň Šutaj Eštok obrátil. Jeho podanie však označil za neopodstatnené a odmietol ho bez ďalšieho konania. Rozhodnutie znamená, že verdikt mestského súdu zostáva v platnosti a minister vnútra musí priznané sumy policajtom uhradiť.
Na elektronickú poštu vraj nemá čas
Ako priblížil advokát policajtov Peter Kubina ešte 11. novembra na sociálnej sieti, Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Advokát doplnil, že minister je v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Šutaj Eštok na sociálnej sieti vtedy reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak. V nadväznosti na to podal návrh na zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore so skupinou policajtov.
