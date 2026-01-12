Policajti ho našli uzimeného pri ceste: Psík ležal v snehu a nemohol sa hýbať, prípad z východu má smutný koniec

To, čo sa začalo ako prejav všímavosti a ľudskosti, sa v Kežmarku zmenilo na mimoriadne smutný príbeh. Policajti si počas služby pri ceste všimli uzimeného psíka v zlom stave a rozhodli sa okamžite konať.
Informáciu o zásahu bez zbraní a rýchlej jazdy za zvuku sirén priniesla polícia Slovenskej republiky v Prešovskom kraji. Príslušníci dopravnej inšpekcie nenechali zviera napospas osudu, poskytli mu pomoc a privolali pracovníkov útulku, ktorí si psíka prevzali do starostlivosti a zabezpečili mu veterinárne vyšetrenie.
Zranenia nasvedčovali zrážke s autom
Podľa informácií útulku bol psík s veľkou pravdepodobnosťou zrazený autom. Jeho zdravotný stav bol vážny už pri prvom kontakte a vyžadoval si okamžitý odborný zásah. Zviera previezli na veterinárnu kliniku, kde mu bola poskytnutá neodkladná starostlivosť. Napriek snahe veterinárneho tímu sa počas vyšetrení potvrdilo, že rozsah poranení je mimoriadne vážny.
RTG vyšetrenie ukázalo výrazný posun chrbtice s fraktúrou stavcov a ťažké, nevratné poškodenie miechy. Psík nemal citlivosť v zadnej časti tela a prognóza bola podľa veterinárov veľmi zlá.
Najťažšie rozhodnutie, aby sa ďalej netrápil
Keďže neexistovala reálna šanca na zlepšenie zdravotného stavu a ďalšie dni by znamenali len utrpenie, muselo padnúť najťažšie rozhodnutie. Psíka s ťažkým srdcom uspali, aby sa ďalej netrápil.
Hoci tento príbeh nemal šťastný koniec, pripomína, že aj v zimných mesiacoch je vonku stále veľa uzimených a často aj zranených psov či mačiek. Rýchly zásah, či už zo strany záchranných zložiek alebo bežných ľudí, im môže mnohokrát zachrániť život.
