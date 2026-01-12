Policajti ho našli uzimeného pri ceste: Psík ležal v snehu a nemohol sa hýbať, prípad z východu má smutný koniec

Foto: Facebook/Útulok Kežmarok

Nina Malovcová
Pomoc policajtov, útulku ani veterinárov v tomto prípade nestačila.

To, čo sa začalo ako prejav všímavosti a ľudskosti, sa v Kežmarku zmenilo na mimoriadne smutný príbeh. Policajti si počas služby pri ceste všimli uzimeného psíka v zlom stave a rozhodli sa okamžite konať.

Informáciu o zásahu bez zbraní a rýchlej jazdy za zvuku sirén priniesla polícia Slovenskej republiky v Prešovskom kraji. Príslušníci dopravnej inšpekcie nenechali zviera napospas osudu, poskytli mu pomoc a privolali pracovníkov útulku, ktorí si psíka prevzali do starostlivosti a zabezpečili mu veterinárne vyšetrenie.

Zranenia nasvedčovali zrážke s autom

Podľa informácií útulku bol psík s veľkou pravdepodobnosťou zrazený autom. Jeho zdravotný stav bol vážny už pri prvom kontakte a vyžadoval si okamžitý odborný zásah. Zviera previezli na veterinárnu kliniku, kde mu bola poskytnutá neodkladná starostlivosť. Napriek snahe veterinárneho tímu sa počas vyšetrení potvrdilo, že rozsah poranení je mimoriadne vážny.

RTG vyšetrenie ukázalo výrazný posun chrbtice s fraktúrou stavcov a ťažké, nevratné poškodenie miechy. Psík nemal citlivosť v zadnej časti tela a prognóza bola podľa veterinárov veľmi zlá.

Najťažšie rozhodnutie, aby sa ďalej netrápil

Keďže neexistovala reálna šanca na zlepšenie zdravotného stavu a ďalšie dni by znamenali len utrpenie, muselo padnúť najťažšie rozhodnutie. Psíka s ťažkým srdcom uspali, aby sa ďalej netrápil.

Hoci tento príbeh nemal šťastný koniec, pripomína, že aj v zimných mesiacoch je vonku stále veľa uzimených a často aj zranených psov či mačiek. Rýchly zásah, či už zo strany záchranných zložiek alebo bežných ľudí, im môže mnohokrát zachrániť život.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rekordný úlovok na mori: Španielska polícia zadržala loď s 10 tonami kokaínu, nepomohlo ani dômyselné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac