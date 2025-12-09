Šutaj Eštok má smolu, toto sa mu páčiť nebude: Súd potvrdil rozsudok, zaplatiť musí poriadnu sumu

Ilustračná foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Roland Brožkovič
TASR
Šiestim policajtom má zaplatiť odškodnenie spolu 90 000 eur.

Mestský súd Bratislava IV zamietol návrhy žalovaného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore o ochranu osobnosti s Jánom Čurillom a spol. ako nedôvodné. Na sociálnej sieti o tom v utorok informoval advokát policajtov Peter Kubina.

Šutaj Eštok sa musí na základe rozsudku policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90 000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.

Reakcia ministra

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa svojich slov neočakával nič iné, ako zamietnutie svojich návrhov. O návrhoch, ako dodal, rozhodoval ten istý sudca. Proti rozhodnutiu sa odvolá. Minister tak reagoval na novinársku otázku o zamietnutí návrhov počas utorkovej tlačovej konferencie.

Šutaj Eštok naznačil, že sudca sa mohol „zladiť“ s advokátom čurillovcov Petrom Kubinom. „My sa odvoláme na krajský súd, takže v tomto prípade je radosť čurillovcov predčasná,“ dodal.

Na elektronickú poštu vraj nemá čas

Ako priblížil Kubina ešte 11. novembra na sociálnej sieti, Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Advokát doplnil, že minister je v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.

Šutaj Eštok na sociálnej sieti vtedy reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak. V nadväznosti na to podal návrh na zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore so skupinou policajtov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Vianočné trhy
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac