Zvolen má problém: Mestom sa šíria čierne sadze, obsahujú karcinogénne látky. Deti ich mali aj na oblečení

Čierne sadze, ktoré v uplynulých mesiacoch znečisťujú mesto Zvolen, obsahujú karcinogénne látky. V pondelok na to na tlačovej konferencii pri zvolenskej priehrade upozornila strana Progresívne Slovensko (PS). Podľa analýzy, ktorú si strana nechala vypracovať, sa v sadziach znečisťujúcich mesto a ovzdušie nachádzajú polycyklické aromatické uhľovodíky.

Kompetentné úrady vyzývajú na okamžitú reakciu. Znečistenie čiernou sadzou sa vo Zvolene objavilo prvýkrát ešte vlani v novembri. Problém sa týka najmä sídliska Sekier, ktoré sa nachádza v blízkosti priemyselnej zóny, no znečistenie sa objavilo aj v širšom okolí. PS si nechalo vypracovať certifikovanú analýzu sadze v chemickom laboratóriu, výsledky preukázali prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov.

Zistili celý kokteil polycyklických aromatických uhľovodíkov

„Vo všetkých ôsmich vzorkách po celom Sekieri a v jeho blízkom okolí sa potvrdil celý kokteil polycyklických aromatických uhľovodíkov. Sú to uhľovodíkové reťazce, ktoré vznikajú pri spaľovaní iných uhľovodíkov, často biomasy a iných organických látok, pri nedostatočnom prístupe kyslíka. Potvrdená bola aj výrazná koncentrácia benzo(a)pyrénu, ktorý patrí medzi najsilnejšie karcinogény v tejto skupine látok. Má vážne mutagénne účinky a je veľmi silným prekurzorom rakoviny pľúc, rakoviny kože a ďalších ochorení,“ zhrnul europoslanec Michal Wiezik.

Čierny mastný povlak si obyvatelia mesta všimli najskôr na oblečení detí hrajúcich sa na lúke či ľade, a tiež na labách psov. Sadze sa však objavujú aj na parapetoch, autách či vegetácii, koncom roka bola mastnými okami pokrytá aj zvolenská priehrada Môťová.

O probléme už vedeli

Na problém ešte vlani koncom jesene upozornila zvolenská mestská poslankyňa Denisa Záchenská. Pre znečistenie i čierny dym vychádzajúci z komínov v priemyselnej zóne pri Sekieri boli podľa jej slov podané opakované podnety na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, okresný úrad či regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo životného prostredia SR i enviropolíciu.

„Výsledky laboratórnych testov potvrdili naše najhoršie obavy, a to prítomnosť karcinogénnych látok v týchto sadziach. To čo dýchame, nie je len nepríjemné znečistenie, ale vážne zdravotné riziko, ktoré si vyžaduje okamžité riešenie,“ skonštatovala Záchenská.

Obyvatelia žijú v neistote

Strana PS kritizuje, že obyvatelia mesta nemajú ani po mesiacoch informácie o kvalite ovzdušia a úrady situáciu neriešia. „Nevieme, či dôvodom je to, že niekomu zlyháva spaľovacia technológia alebo niekto spaľuje látky, ktoré by za normálnych okolností spaľovať nemal. Vieme len to, že spád sa opakuje a neprestáva,“ poznamenal Wiezik.

V súvislosti so znečistením v meste Zvolen podáva PS i trestné oznámenie pre podozrenie z trestných činov poškodzovania životného prostredia a zdravia občanov. Situáciou by sa mal podľa nej zaoberať aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). „Vyzývame ho, aby on a príslušné orgány ochrany životného prostredia začali okamžite konať a alarmujúcu situáciu znečisteného ovzdušia vo Zvolene riešili,“ uviedla poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová a pripomenula, že znečistené ovzdušie spôsobuje na Slovensku každoročne tisícky predčasných úmrtí.