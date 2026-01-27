Zvláštny list od suseda rozdelil ľudí. Odkázali: „Ak chceš ticho, neži v bytovke.“

Na rôznych sociálnych sieťach sa v posledných dňoch šíri zvláštny list pre huslistu od suseda. Všimli si ho tisíce používateľov a väčšina z nich sa rozdelila do dvoch táborov: prvý fandí hráčovi na husle, druhý stojí na strane nešťastného suseda.
List sa dostal k nájomníkovi alebo majiteľovi apartmánu v bytovom dome, ktorý pravidelne hráva na husle a občas trénuje aj vonku, na dvore medzi domami.
Som spisovateľ a rešpektujem vaše umenie
V liste, ktorý sa rýchlo šíri online, sused opisuje svoju frustráciu – nežiaduce rušenie, najmä počas pracovného týždňa. V liste stojí:
Posledných niekoľko mesiacov počúvame vaše husľové cvičenia, ktoré vediete na dvore. Hudba je naozaj krásna, ale zároveň veľmi hlasná a hrávate dlho. Prosím, vezmite do úvahy, že náš bytový dom s tým vaším susedí a dispozičné riešenie dvora prezrádza, že bývame v bezprostrednej blízkosti miesta, kde cvičíte.
Som spisovateľ a rešpektujem vaše umenie aj potrebu cvičiť. Chápem aj vašu túžbu tráviť čo najviac času vonku. Existuje však nejaký spôsob, ako by ste mohli obmedziť čas hrania, aby sme ho nemuseli počúvať, keď pracujeme z domu alebo sa snažíme počúvať vlastnú hudbu či pozerať film? Najmä počas pracovných dní.
Bývam tu približne desať rokov a až do minulého roka som z vášho domu nič nepočul, ani keď ľudia trávili čas na dvore. Ide o veľkú zmenu. Mohli by ste aspoň zvážiť cvičenie vo vnútri, ak plánujete hrať dlhšie? Prípadne hranie v blízkom parku?
Veľmi slušné, chvália ľudia autora listu
Ľudia sa v komentároch na Reddite, Threads aj na Facebooku začali hromadne vyjadrovať k tomu, čo si o autorovi listu myslia.
