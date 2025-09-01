Zvláštne vystúpenie v ruských médiách: Objavil sa v nich bývalý ukrajinský prezident, dal drsne najavo svoj názor

Foto: archív, Profimedia

Michaela Olexová
TASR
Vojna na Ukrajine
„Vždy som bol kategorickým a presvedčeným odporcom vstupu Ukrajiny do NATO,“ povedal.

Dodal, že pričlenenie Ukrajiny k NATO by podľa neho bolo „priamou cestou k občianskej vojne“. Prezidenta Janukovyča zbavil Volodymyr Zelenskyj ukrajinského občianstva. Teraz sa objavil v ruských médiách a obvinil EÚ z arogancie.

Bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovyč sa v pondelok neobvykle objavil v ruských médiách a obvinil Európsku úniu z „arogancie“ v rokovaniach s Kyjevom v časoch pred svojím zosadením z postu hlavy štátu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj mieri do Paríža, čaká ho dôležité stretnutie: Z Ruska žiadne signály. O mierových rokovaniach je ticho
2.
Putin rečnil v Číne: Z vojny na Ukrajine obvinil Západ, od mieru sme opäť ďalej. Stretnúť by sa mal aj s Ficom
3.
Trump dal zelenú: Na Ukrajinu sa chystajú desaťtisíce vojakov. Európa a USA už majú dohodu na stole
Zobraziť všetky články (1191)

Boli arogantní, tvrdí Janukovyč

Janukovyč, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, ušiel do Ruska v roku 2014 po potlačení proeurópskych protestov na Ukrajine, ktoré vyvolalo jeho rozhodnutie zrušiť asociačnú dohodu s EÚ. V zriedkavom rozhovore pre ruské štátne tlačové agentúry, ktorý zverejnili v pondelok, obvinil Európsku úniu z toho, že sa počas integračných rozhovorov správala „nevhodne“.

„Nepreukázali porozumenie, čo sa týka komplexnosti ekonomickej situácie na Ukrajine. Poviem to na rovinu – boli arogantní,“ uviedol Janukovyč vo videu zverejnenom ruskou štátnou agentúrou RIA Novosti. Ako dodal, pričlenenie Ukrajiny k NATO by bolo podľa neho „priamou cestou k občianskej vojne“.

Som odporcom vstupu do NATO

„Vždy som bol kategorickým a presvedčeným odporcom vstupu Ukrajiny do NATO,“ povedal Janukovyč.

Ruské štátne tlačové agentúry neuviedli, kedy ani kde bol rozhovor nahratý, pripomína AFP. Nezávislé ruské médiá konštatovali, že išlo o Janukovyčovo prvé verejné vystúpenie od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Bezpečnostné jednotky pod Janukovyčovou kontrolou zabili v zime na prelome rokov 2013 – 2014 desiatky demonštrantov, ktorí táborili v centre Kyjeva a požadovali proeurópske reformy v krajine počas tzv. revolúcie Majdan, píše francúzska agentúra. Parlament ho následne v súvislosti s týmto krviprelievaním odvolal z funkcie. Ukrajinský súd ho v roku 2019 uznal vinným z vlastizrady a v neprítomnosti ho odsúdil na 13 rokov väzenia. Úradujúci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho v roku 2023 zbavil ukrajinského občianstva.

