Zuzana Vačková priznala šok z diagnózy. Myslela na smrť a bála sa, že zažíva posledné leto

Život vie byť nevyspytateľný a aj napriek zdravej životospráve môže priniesť nečakané skúšky. O tom vie svoje aj Zuzana Vačková, ktorej iba nedávno oznámili nepríjemnú diagnózu.
Herečka Zuzana Vačková sa otvorila a priznala, že ju choroba prinútila zastaviť sa a začať viac myslieť na seba. Bezprostredne o tom hovorila v podcaste To nerieš moja, kde prezradila, že diagnóza pre ňu znamenala obrovský šok a zároveň nový pohľad na život.
Šokujúca diagnóza
Na prvý pohľad nič nenasvedčovalo tomu, že by výsledky mohli priniesť vážnu správu. O to tvrdší bol moment, keď sa po mesiaci ukázalo, že nejde len o bežný nález. „Som pripravená na čokoľvek,“ povedala na začiatok otvorene a úprimne Zuzana. „Jeden z tých polypov vyšiel ako zhubný nádorček… Bolo to pre mňa veľmi nepríjemné prekvapenie. Šok,“ zverila sa. Nasledujúce dni pre ňu patrili k tým najťažším v živote.
Čakala na konzultáciu s lekárom a žila s pocitom, že jej osud sa môže zmeniť zo dňa na deň. „Keď prichádzalo leto, to bolo presne to obdobie, kedy som dostala tú diagnózu. A začali myšlienky… A sú onkologické ochorenia, kde je ten nástup raketový a do dvoch-troch mesiacov ľudia naozaj zomrú. A tam prišli tie otázky – čo keď je toto moje posledné leto?“ priznala herečka, ktorá sa aj napriek zdravej životospráve nevyhla krutej diagnóze.
