Zuzana Vačková o hľadaní pokoja v duši: Na prvé miesto dala seba. Prezradila, čo jej v tom pomohlo

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. A zatiaľ čo si sympatická blondínka prežila náročný uplynulý rok, potom prišla odmena, ktorú by si mal dopriať každý jeden človek. Zastavila sa, spomalila a venovala sa len samej sebe. Dovolila si to najcennejšie, čo máme – čas, vzácnu komoditu, na ktorú sa mnohí sťažujú, že jej majú stále nedostatok. A v takom duchu by sa mal niesť u herečky celý tento rok.
Zuzana Vačková ešte pred mesiacom otvorene prehovorila o období, ktoré ju prinútilo spomaliť a viac načúvať samej sebe. V Teleráne sa podelila o osobnú skúsenosť s hľadaním vnútorného pokoja, ktorý neprichádza zo dňa na deň, ale rodí sa postupne – cez ticho, prijatie a malé každodenné kroky. Jej úprimné slová sú pripomienkou, že aj náročné chvíle môžu byť začiatkom hlbšej rovnováhy a nového pohľadu na život.
Reštart v exotickej krajine
Tento rok je zrejme pre herečku iný ako tie predchádzajúce. Napokon, je to vidieť aj na jej fotografiách, ktoré zdieľa so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Zuzana vyzerá jednoducho výborne. „Mám sa fantasticky. Ja som taký veľmi hektický a energický človek a ja teda, keď pracujem, tak pracujem na 150% a mám to rada, keď môžem pracovať na 150%. O to viac som si vážila to, že som si našla čas v tom mojom kalendári pracovnom, ale aj osobnom,“ uviedla a zároveň prezradila, čo veľké pre seba spravila koncom roku 2025.
Herečka sa vybrala na Srí Lanku, kde absolvovala ajurvédsky pobyt. „A na tri týždne, priatelia, slovom 21 dní, som normálne, že vypla. Ja som nerobila nič. Tak potom sa nečudujte, že keď sem prídem, tak ešte prinesiem taký pokojný vajbík, lebo ešte stále som nabitá tou energiou toho slnka, mora a pokoja,“ poznamenala s úsmevom v rannej relácii. V exotickej destinácii už bola pred piatimi rokmi, keď si vyskúšala, čo všetko obnáša ajurvéda.
Vždy tam však bola len na 10 či 12 dní, no tentoraz si to naozaj vychutnala tak, ako to má byť. „Ajurvéda znamená stíšenie sa a spojenie so sebou a nechanie iných, aby sa trošku o mňa postarali,“ ozrejmila Zuzana Vačková, ktorá si veľmi pochvaľovala prostredie. Vzápätí opísala, čo tam vlastne robila.
„Program, ktorý som na tom ajurvédskom pobyte mala ja, bol, že som skoro vstala, išla som sa prejsť k moru, aby som si pozrela, ako vychádza slnko a potom som si dala pri šume oceánu, pri vychádzajúcom slnku, hodinu jogy. Potom som prišla na raňajky, kde nám naservírovali nejaké fantastické exotické ovocie, krásne nakrájané, príp. nejakú kašu alebo nejakú ich inú dobrotu. A potom sa začali procedúry. Od 9:00 som mala masáž nôh a rúk, hlavy, tváre, chrbta, brucha a neviem čoho všetkého. A toto som mala až do 15:00. Medzitým nejaký obed a prechádzka pri západe slnka,“ uviedla.
