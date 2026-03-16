Zuzana Vačková bez pretvárky: Z minulosti si odniesla dôležitú lekciu, jednu vec by už nikdy neurobila

Jana Petrejová
Prekvapila silnými slovami. 

Herečka otvorila tému, ktorá sa dotýka mnohých ľudí. Na svojom Instagrame sa podelila o úprimné zamyslenie nad životom a rozhodnutiami. Prezradila tak niečo, nad čím sa už zamyslel takmer každý: čo by urobila inak, keby mala možnosť vrátiť čas?

Zuzana Vačková priznala, že s odstupom času sa na niektoré veci pozerá úplne inak. Skúsenosti, ktoré počas života nazbierala, jej dnes dávajú nový pohľad na rozhodnutia z minulosti. Aj preto v 7. epizóde podcastu Návrat k sebe vyšla s pravdou von, čo sa týka jednej veci. Jej slová však nepôsobili ako ľútosť nad minulosťou – skôr ako pokojné zamyslenie ženy, ktorá sa naučila prijímať život taký, aký je, aj so všetkými jeho lekciami.

Stavila by na autentickosť

Práve takáto úprimnosť je dôvodom, prečo si Zuzana Vačková na sociálnych sieťach získala veľkú podporu fanúšikov. Tí oceňujú, že sa nebojí hovoriť o skutočných životných témach a často dokáže svojimi slovami povzbudiť či inšpirovať. “Keby som vedela vrátiť čas, tak toto by mohla byť jedna vec, ktorú by som možno vo svojom živote chcela zmeniť. A to je to, že by som sa netvárila, že to prežívam inak, alebo že som niekto iný, že som ten, koho tí ľudia pred sebou chcú vidieť a chcú mať, alebo čo ja si domýšľam, že by tí ľudia asi mohli chcieť vidieť,” ozrejmila herečka.

Ako ďalej priblížila, jednoducho by chcela byť autentická. “Ak ma niečo nebaví, tak by som sa netvárila, že ma to baví. Možno by som povedala: vieš čo, vôbec ma tento šport nebaví, ale rada naň pôjdem, lebo ťa ľúbim a chcem s tebou stráviť čas. Ale netváriť sa, že počúvaj, ja som taká nadšená, že tu môžem mrznúť. To je také romantické,” doplnila.

Vplyv minulosti na súčasnosť

