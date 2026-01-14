Zuzana Smatanová sa stala dámou z 19. storočia: Vo filme Štúr ukázala inú tvár aj kostým, ktorý mal 20 kíl

Foto: Instagram (zuzanasmatanova)

Frederika Lyžičiar
V róbe vyzerala úžasne.

Keď sa súčasnosť stretne s minulosťou, vznikajú momenty, ktoré majú silu vtiahnuť človeka do iného sveta. Zuzana Smatanová mala možnosť si na vlastnej koži vyskúšať návrat do 19. storočia a stať sa súčasťou filmového príbehu, ktorý približuje dôležité obdobie našich dejín.

Na svojom Instagrame speváčka Zuzana Smatanová zverejnila niekoľko záberov z nakrúcania filmu o Ľudovítovi Štúrovi, v ktorom sa na okamih obliekla do úlohy dámy z roku 1847 a ocitla sa medzi účastníkmi Uhorského snemu. Fotografie doplnila osobnými postrehmi, v ktorých priblížila nielen atmosféru nakrúcania, ale aj fyzickú náročnosť celého dňa stráveného v dobovom odeve.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)

Návrat do roku 1847

„Píše sa rok 1847 a ja som jednou z dám na Uhorskom sneme,“ opísala speváčka svoj netradičný zážitok. Zachovaný záber vníma ako dôkaz nečakanej skúsenosti. „Fotka sa našťastie zachovala, kto by mne toto uveril,“ dodala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)


Zároveň sa poďakovala režisérke filmu za túto príležitosť. „Mariana Čengel Solčanská, ďakujem, že som sa mohla mihnúť v tvojom novom filme Štúr,“ odkázala a dodala: „Pozornému oku neuniknem,“ čím naznačila, že jej krátke, no výrazné objavenie sa vo filme si vnímaví diváci všimnú.

Šaty ako z iného sveta

