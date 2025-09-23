Zuzana Smatanová prichádza s novinkou: Opäť spojila sily so spevákom, s ktorým už v minulosti nahrala úspešný duet

Dvaja silní interpreti slovenskej hudobnej scény dokazujú, že ich spoločné hudobné príbehy majú stále čo ponúknuť.
Nová pieseň Neviem ťa prečítať spája ich výrazné hlasy a zároveň pripomína vzácne momenty ich doterajšej spolupráce. Ako napísala na Instagrame k ukážke videoklipu, nová skladba nesie energiu spoločných zážitkov a vzájomného rešpektu.
Návrat k spomienkam a hudobnému putu
Zuzana Smatanová sa v príspevku vrátila k roku 2014, keď vznikala pieseň Miesta. Už vtedy podľa jej slov počula konkrétny mužský hlas, ktorý do piesne dokonale zapadol.
„Pozvanie prijal a vznikol jeden z mojich najobľúbenejších duetov. Netušila som, že raz sa to otočí a on pozve do duetu mňa. Ďakujem, Adam Ďurica, za smeč späť, je to celé pre mňa veľmi vzácne, teším sa na príbeh, ktorý napíše Neviem ťa prečítať,“ uviedla Zuzana Smatanová.
