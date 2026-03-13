Zuzana Plačková prehovorila o náročnej noci: Pri dcérke zažíva rovnaké starosti ako pri Dionkovi

Foto: Instagram (queen.plackova)

Frederika Lyžičiar
Priznala prvé starosti typické pre novorodencov.

Prvé dni s novorodencom bývajú plné emócií. Radosť z príchodu bábätka sa často strieda s únavou a menšími výzvami, ktoré sú pre rodičov úplne prirodzené.

Influencerka Zuzana Strausz Plačková sa na Instagrame, konkrétne vo svojom príbehu, podelila s fanúšikmi o prvé momenty zo života s novonarodenou dcérkou Ayanou. Priznala, že okrem krásnych chvíľ už prišli aj prvé drobné starosti typické pre novorodencov – malá totiž začala pociťovať problémy s bruškom, ktoré sa prejavili jemnými kolikami. Plačková tak otvorene naznačila, že prvé dni doma prinášajú nielen radosť, ale aj situácie, ktoré dokážu rodičov na chvíľu potrápiť.

Jej dcérku potrápilo bruško

Plačková priznala, že sa u malej Ayany objavili aj jemné koliky. Ide o pomerne častý jav u novorodencov, ktorý vie rodičov na niekoľko hodín poriadne zamestnať. „Začali nám jemné koliky, ale dúfam, že to aj prejde a nebude to ako pri Dionkovi… Mala som peknú 3-hodinovku, ktorá ale skončila a už je dobre… Sú proste dni a dni. Inak je malá úžasná dobručká za odmenu,“ napísala influencerka.

Reprofoto: Instagram (queen.plackova)

Z toho, čo napísala vyplýva, že napriek náročnejším chvíľam si nové obdobie materstva naplno užíva a z malej dcérky má veľkú radosť.

Dcérka Ayana prišla na svet začiatkom februára

