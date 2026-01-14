Zúfalstvo, nervy a plač: Zuzana Plačková otvorene o ťažkom období, keď si psychicky siahla na úplné dno

Foto: Instagram (queen.plackova)

Frederika Lyžičiar
Nežila si zakaždým rozprávkový život.

Život úspešných influenceriek sa na sociálnych sieťach často javí ako jeden dlhý sled luxusu a pohody. Realita však býva omnoho zložitejšia a neraz plná vypätia, o ktorom verejnosť nemá ani tušenia.

Zuzana Strausz Plačková navonok žije život, po akom mnohí túžia – má šťastnú rodinu, úspešné podnikanie a množstvo príležitostí. Za týmto obrazom sa však skrýva obdobie, ktoré bolo výrazne ťažšie, než by sa mohlo zdať. Krátko po narodení syna Diona v roku 2022 prežívala mesiace vyčerpania, stresu a vnútorného tlaku, o ktorých verejne nehovorila.

Foto: Profimedia

Dnes je pritom v úplne inej životnej etape, počas leta oznámila druhé tehotenstvo a následne prezradila, že čaká vytúžené dievčatko. Popri radostiach v súkromí sa jej darí aj v podnikaní, len pred niekoľkými dňami otvorila na Donovaloch ďalšiu novú kaviareň. K náročným chvíľam v minulosti sa nedávno vrátila vo svojom instagramovom príbehu, v ktorom prvýkrát otvorene ukázala aj svoju zraniteľnejšiu stránku.

Telo reagovalo na stres, nielen na tréning

Po pôrode sa pozornosť verejnosti sústredila najmä na jej rýchly úbytok hmotnosti, ktorý mnohí pripisovali disciplíne a spoločnému cvičeniu s kamarátkou Jasminou Alagič. Ako však sama priznala, realita bola omnoho náročnejšia. „Ľudia videli, že som schudla, že cvičíme, ale za tým bolo strašne veľa stresu. To nebolo len o tréningu a strave,“ priznala.

Reprofoto: Instagram (queen.plackova)

Najväčší tlak na ňu doliehal počas príprav a následného otvorenia kaviarne v bratislavskom nákupnom centre, kde ju vyčerpávajúca rekonštrukcia priestorov dostala na hranicu psychických síl. „Nervy, stres a zúfalosť. Bola to veľká katastrofa, všetko sa robilo kompletne od podláh až po steny,“ opísala obdobie, ktoré ju stálo obrovské množstvo energie aj financií. Otvorene dodala, že investícia do kaviarne bola porovnateľná s kúpou päťizbového domu v Bratislave.

Práca na úkor rodiny

