Zuzana Plačková prezradila pohlavie svojho druhého dieťaťa. Vieme, či bude mať Dion brata alebo sestričku

Foto: Instagram (queen.plackova)

Frederika Lyžičiar
Konečne sa dočkala odhalenia.

Pred časom Zuzana Plačková s manželom Reném oznámili, že sa ich rodina opäť rozrastie. Teraz známa influencerka prezradila aj pohlavie svojho druhého bábätka.

Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková dnes na svojom Instagrame odhalila, kto ďalší im pribudne do rodiny. O pohlaví svojho druhého bábätka informovala v emotívnom videu, podobne ako pri odhalení pohlavia ich syna Diona, ktoré si okamžite získalo pozornosť tisícov sledovateľov.

Zuzanin sen sa splnil

Oznámenie zverejnila tradične na Instagrame, kde má viac ako 911-tisíc sledovateľov. Vo videu sa objavila spolu s manželom Reném Strauszom a ich synom Dionom, pričom celé odhalenie pohlavia bolo ladené v štýle typickom pre Plačkovú – veľkolepé, farebné a vizuálne pôsobivé.

Foto: Instagram (queen.plackova)

K videu Plačková napísala iba „To najkrajšie, čo sa mohlo stať.“ Plačková a jej manžel René Strausz už spolu vychovávajú syna Diona, ktorý sa narodil v roku 2022. Teraz sa rodinka teší na prírastok v podobe dievčatka, ktoré by sa malo narodiť už o pár mesiacov.

Fanúšikovia zaplavili komentáre

Pod príspevkom sa okamžite objavili tisíce komentárov s gratuláciami a prianiami. Jej sledovatelia aj známe osobnosti ju doslova zahltili komentármi plnými radosti, lásky a srdečných odkazov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Život medzi Slovenskom a Švédskom zvláda s obdivuhodnou energiou. Zlatica Puškárová ukázala, ako to dokáže

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac