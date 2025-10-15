Zuzana Plačková prezradila pohlavie svojho druhého dieťaťa. Vieme, či bude mať Dion brata alebo sestričku

Pred časom Zuzana Plačková s manželom Reném oznámili, že sa ich rodina opäť rozrastie. Teraz známa influencerka prezradila aj pohlavie svojho druhého bábätka.
Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková dnes na svojom Instagrame odhalila, kto ďalší im pribudne do rodiny. O pohlaví svojho druhého bábätka informovala v emotívnom videu, podobne ako pri odhalení pohlavia ich syna Diona, ktoré si okamžite získalo pozornosť tisícov sledovateľov.
Zuzanin sen sa splnil
Oznámenie zverejnila tradične na Instagrame, kde má viac ako 911-tisíc sledovateľov. Vo videu sa objavila spolu s manželom Reném Strauszom a ich synom Dionom, pričom celé odhalenie pohlavia bolo ladené v štýle typickom pre Plačkovú – veľkolepé, farebné a vizuálne pôsobivé.
K videu Plačková napísala iba „To najkrajšie, čo sa mohlo stať.“ Plačková a jej manžel René Strausz už spolu vychovávajú syna Diona, ktorý sa narodil v roku 2022. Teraz sa rodinka teší na prírastok v podobe dievčatka, ktoré by sa malo narodiť už o pár mesiacov.
Fanúšikovia zaplavili komentáre
Pod príspevkom sa okamžite objavili tisíce komentárov s gratuláciami a prianiami. Jej sledovatelia aj známe osobnosti ju doslova zahltili komentármi plnými radosti, lásky a srdečných odkazov.
