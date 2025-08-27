Zuzana Plačková oznámila radostnú novinku: Rodina sa rozrastie, čoskoro pribudne Dionovi súrodenec

Zuzana Plačková sa opäť postarala o veľký ohlas na sociálnych sieťach. Tentoraz však nejde o módnu inšpiráciu či cestovateľské zážitky, ale o krásnu správu, ktorá potešila tisíce jej fanúšikov.
Na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom potvrdila, že s manželom Reném čakajú ďalšie dieťa. Video, v ktorom si už nikto nemohol nevšimnúť rastúce bruško, okamžite zaplavili stovky pozitívnych komentárov.
Radostná správa pre fanúšikov
Plačková pridala video s krátkym, ale výstižným popisom: „Dionko bude veľký Brat.“ Už tieto slová naznačili, že ich rodina sa čoskoro rozrastie. Fanúšikovia ihneď začali tipovať, či malému Dionkovi pribudne brat alebo sestrička.
Gratulácie, ale aj odhalenie, v ktorom je mesiaci
Pod príspevkom sa rýchlo objavili stovky komentárov plných lásky a blahoželaní. „Konečne je to vonku, milujem vás, veľa zdravia, moja FAV rodinka,“ napísala bývalá farmárka Karin Hegedüs Dvořáková, ďalšia dodala: „Krááásne, gratulujeme vám, ste nádherná rodinka.“
Objavili sa aj hlasy, že niektorí túto novinku tušili už dlhšie: „Sranda, my sme to vedeli už cca tri týždne… skrývanie bruška kabelkou a voľné veci a väčšie prsia… gratulujeme!“ reagovala jedna z fanúšičiek.
Na tieto poznámky odpovedala aj samotná Plačková, keď s humorom odhalila, že je už v piatom mesiaci tehotenstva: „Mali ste to už vedieť päť mesiacov, nie tri týždne.“ Blahoželania však neprichádzali len od fanúšikov, ale aj od známych osobností slovenského šoubiznisu – medzi nimi sa ozvala čoskoro ďalšia mamička Ráchelka, pridali sa aj Naty Kerny, Lula či speváčka Tina, ako aj mnoho iných.
