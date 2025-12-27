Z mesta rovno do hôr: Plačková otvorila kaviareň na Donovaloch, nový podnik stojí priamo pod zjazdovkami

Známa influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková rozšírila svoje podnikanie o ďalší podnik. Tentoraz zamierila do hôr. Na Donovaloch, priamo pod zjazdovkami, otvorila nový Aprés Ski bar a kaviareň, ktorá cieli najmä na lyžiarov a návštevníkov hľadajúcich miesto na oddych po dni strávenom na svahu.
O novinke informovala Plačková prostredníctvom instagramového účtu, kde počas druhého sviatku vianočného zdieľala zábery zo slávnostného otvorenia aj reakcie prvých hostí. Príspevky naznačili, že o podnik bol okamžite veľký záujem a návštevníci zaplnili priestor už od rána.
Štvrtý podnik a prvý priamo v lyžiarskom stredisku
Novootvorená prevádzka je už štvrtým podnikom pod značkou Black Garden. Kaviarňam v bratislavských nákupných centrách Aupark a Eurovea a prevádzke v Čadci pribudol koncept situovaný priamo v srdci zimnej sezóny, v známom lyžiarskom stredisku Donovaly. Otvorenie načasovala na 26. decembra, keď je v horách tradične najviac ľudí.
Slávnostnú otváračku sprevádzal aj hudobný program. O atmosféru sa postaral jej manžel René Strausz, ktorý vystúpil spolu s kapelou Cico Band.
Matcha, horúce nápoje a sedenie priamo na snehu
Plačková stavia koncept novej kaviarne najmä na matchi, ktorú prezentuje ako jednu z hlavných lákadiel podniku. V ponuke je hneď päť variantov, nechýba však ani klasická káva a ďalšie teplé či horúce nápoje, ideálne po pobyte v mraze.
Zaujímavým prvkom je aj samotné sedenie. Hostia môžu posedieť na streche prevádzky, pred kaviarňou, pri stolíkoch alebo na tulivakoch rozmiestnených priamo na snehu. Podnik tak ponúka neformálny horský zážitok bez potreby presúvať sa zo svahu.
