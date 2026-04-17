Test odhalil nebezpečné detské autosedačky. Tieto modely sú pre vaše deti rizikové

Bezpečnosť detí počas cesty automobilom je pre rodičov kľúčová. Väčšina z nich sa spolieha na detské autosedačky. Realita však ukázala, že mnohé z nich nespĺňajú ani základné normy a pri nehode sú pre deti doslova nebezpečné.
Spotrebiteľská organizácia dTest upozornila na vážne problémy, ktoré odhalili predbežné výsledky jarných testov detských autosedačiek za rok 2026. Až osem modelov pri nárazových skúškach zlyhalo natoľko, že by pri dopravnej nehode mohli predstavovať vysoké riziko vážneho zranenia dieťaťa.
Nekvalitné napodobneniny
Sedem modelov tvoria autosedačky, ktoré sú konštrukčne veľmi podobné modelu Reecle 360 (ZA10 i-Size). Tieto výrobky neuspeli už v testoch na jeseň 2025. Spája ich rovnaké schvaľovacie číslo E8 0313715 a zásadné problémy s upevnením. Pri väčšine z nich sa pri čelnom náraze vytrhli isofixové konektory zo základne.
V prípade modelu Kidiz 360 sa navyše oddelila aj samotná škrupina sedačky. Hoci horná časť zostala prichytená pomocou popruhu, sedačka sa nekontrolovane pohybovala, čo by v reálnej nehode mohlo viesť k nárazu dieťaťa do interiéru vozidla.
Pozor aj na upevnenie
Závažné nedostatky sa ukázali aj pri autosedačke Kinderkraft Mink Pro 2, ktorá bola testovaná spolu s isofixovou základňou Base Mink FX2. Pri simulácii čelného nárazu sa sedačka úplne oddelila od základne a spolu s figurínou bola vymrštená dopredu. Zlyhal pritom upevňovací mechanizmus využívajúci kovové tyče a háky.
Rodičom, ktorí túto kombináciu vlastnia, sa preto odporúča nepoužívať autosedačku v spojení so základňou FX2. Samotná sedačka Mink Pro 2 však pri upevnení klasickým trojbodovým bezpečnostným pásom obstála a poskytla dostatočnú ochranu. Výrobca podľa dostupných informácií ponúka zákazníkom možnosť výmeny produktu alebo vrátenia peňazí.
Nakupujte radšej overené modely
Portál dTest upozorňuje, že rizikové autosedačky sa často predávajú cez online trhoviská, napríklad platformu Alibaba, kde si predajcovia môžu prispôsobiť dizajn, logo či poťah, a preto sa objavujú pod rôznymi názvami, hoci konštrukčne ide o rovnaké výrobky s identickými bezpečnostnými nedostatkami.
Organizácia preto dôrazne varuje pred kúpou modelov so schvaľovacím číslom E8 0313715. Zároveň vysvetľuje, že tieto produkty sa môžu legálne predávať, keďže spĺňajú základné požiadavky normy UN Reg. 129, no nezávislé testy sú prísnejšie a vernejšie simulujú reálne nehody, napríklad podľa štandardov Euro NCAP.
