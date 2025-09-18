ZSSK opäť hlási výpadok online predajných systémov: Zbystrite pozornosť, takto lístok nekúpite

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má opäť vo štvrtok poobede výpadok online predajných systémov. Nefunguje e-shop ani aplikácia IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na svojej internetovej stránke.
„Aktuálne evidujeme výpadok online predajných systémov ZSSK (e-shop a aplikácia IDeme vlakom). Lístok si môžete kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu,“ priblížil štátny železničný dopravca.
Podobný výpadok zasiahol ZSSK začiatkom mája aj začiatkom septembra. V oboch prípadoch problém po niekoľkých hodinách odstránili.
Odporúčané články
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku