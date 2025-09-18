ZSSK opäť hlási výpadok online predajných systémov: Zbystrite pozornosť, takto lístok nekúpite

Petra Sušaninová
TASR
ZSSK má výpadok.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má opäť vo štvrtok poobede výpadok online predajných systémov. Nefunguje e-shop ani aplikácia IDeme vlakom. ZSSK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

„Aktuálne evidujeme výpadok online predajných systémov ZSSK (e-shop a aplikácia IDeme vlakom). Lístok si môžete kúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu,“ priblížil štátny železničný dopravca.

Podobný výpadok zasiahol ZSSK začiatkom mája aj začiatkom septembra. V oboch prípadoch problém po niekoľkých hodinách odstránili.

