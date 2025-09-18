Seniori, ak chcete naďalej cestovať zadarmo, pribudla vám nová povinnosť. Týka sa to jednej skupiny penzistov

Dana Kleinová
TASR
Konkrétny preukaz bude od budúceho roka podmienkou pre bezplatné cestovanie.

Väčšina dôchodcov cestuje vlakmi zadarmo. Existujú však mestá a väčšie územné celky, kde si tiež vedia vybaviť zľavy či dokonca bezplatnú dopravu. Cestovanie teraz pre nich bude dokonca ešte jednoduchšie, keďže nový preukaz, ktorý si zadovážia, od januára 2026 plne nahradí doterajšie preukazovanie sa vodičovi občianskym preukazom a tlač registračného cestovného lístka.

Seniori nad 70 rokov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ktorí chcú cestovať zadarmo aj od 1. januára 2026, si musia do konca decembra vybaviť Senior Pas. Ten je totiž od budúceho roka podmienkou pre bezplatné cestovanie, bez neho budú mať nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. Najvyťaženejšie zákaznícke centrá Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK personálne posilnia a každú stredu budú otvorené dlhšie. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.

Majú na to čas do konca roka

„Všetky zmeny začnú platiť až od 1. januára budúceho roka. Na vybavenie Senior Pasu tak majú seniori nad 70 rokov čas až do konca decembra tohto roku. Pre zvýšenie ich komfortu sme sa rozhodli v čase od 8.00 do 12.00 h personálne posilniť sedem našich zákazníckych centier o brigádnikov, ktorí sa budú prednostne venovať registrácii Senior Pasov. Všetkých deväť zákazníckych centier, ktoré zriaďuje priamo IDS BBSK, tiež bude mať až do konca roka každú stredu predĺžené otváracie hodiny od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 h,“ zdôraznil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.

Dlhé stredy, a teda otvorené až do 17.00 h, budú mať zákaznícke centrá na autobusových staniciach v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Žiari nad Hronom, Brezne, Rimavskej Sobote, Lučenci, Tornali, Revúcej na Hviezdoslavovej ulici a vo Veľkom Krtíši v centre Kocka.

Pri cestovaní regionálnymi autobusmi v BBSK sa tak po novom nebudú musieť najstarší dôchodcovia preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Cestovať budú takpovediac na jedno „pípnutie“ a úplne zadarmo.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk/seniorpas.

