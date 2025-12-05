Zrazu nastal poplach, systém varoval pred zemetrasením, ktoré nebolo. Stalo sa to prvýkrát v histórii, vedci majú teóriu

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Prvýkrát sa stalo, že systém na predpoveď zemetrasenia si ho "vymyslel".

Vo štvrtok ráno dostali ľudia v Nevade falošné varovanie o zemetrasení s magnitúdou 5,9, ktoré malo podľa oznámenia vzniknúť neďaleko Carson City, hlavného mesta štátu, okolo 8:06 hod. Skutočné zemetrasenie sa však nekonalo. Bol to prvý prípad falošného poplachu silného zemetrasenia v histórii.

Podľa Amerického geologického prieskumu (United States Geological Survey) varovanie pochádzalo z ich automatického systému detekcie zemetrasení, ktorý omylom vygeneroval falošnú správu. Ide pravdepodobne o prvý prípad, kedy agentúra vydala úplne nepravdivé upozornenie o zemetrasení. Prebieha vyšetrovanie, ktoré má objasniť príčinu poruchy. Informoval o tom portál Imeteo.

Systém sa nemýli

Viaceré policajné a bezpečnostné zložky v mestách a okresoch blízko údajného epicentra podľa BBC potvrdili, že žiadne otrasové vlny nezaznamenali. Pre porovnanie, zemetrasenie s magnitúdou 5,9 je zvyčajne dostatočne silné, aby spôsobilo citeľné otrasy a mierne škody na majetku.

Podľa vedcov môže byť príčinou omylu kombinácia prírodných a ľudských faktorov. Medzi prírodné patrí napríklad vietor a pohyb oceánskych vĺn, zatiaľ čo ľudskú činnosť predstavujú výbuchy, stavebné práce či priemyselná výroba.

Systém ShakeAlert je vo všeobecnosti spoľahlivý a predchádzajúce upozornenia mu umožnili dať ľuďom niekoľko sekúnd na prípravu pred reálnymi otrasmi, napríklad pri zemetrasení s magnitúdou 5,2 v okrese San Diego v apríli alebo pri otrasoch v oblastiach El Sereno a Malibu v minulom roku. Celkovo systém vydal 170 varovaní pre skutočné zemetrasenia.

