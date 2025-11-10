Zranení ľudia z vlakov dostanú odškodnenie: Po nehode vlakov prichádza reakcia vlády, chystajú sa aj nové opatrenia

Ministerstvo dopravy (MD) SR spolu s príslušnými dopravnými zložkami v stredu (12. 11.) predstaví návrh kompenzácie pre zranených po zrážke vlakov pri Pezinku (v nedeľu 9. 11.), ako aj po nehode, ktorá sa stala ešte v polovici októbra pri Rožňave. Po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády o tom informoval premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Žiaľ, tí, ktorí utrpeli zranenie a v niektorých prípadoch bojujú o zdravie, sa do ťažkostí dostali nezavinene, vplyvom chyby niekoho iného,“ vysvetlil premiér rozhodnutie o kompenzáciách. Potvrdil, že vyšetrovanie nedeľného prípadu pokračuje, no „existujú fakty, ktoré hovoria o zlyhaní ľudského faktora.“
Zlyhal rušňovodič, potvrdil aj šéf ŽSR
Fico poukázal na to, čo potvrdil aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik, že rušňovodič regionálneho vlaku prešiel na červenú a zaradil sa do dráhy pred rýchlik, ktorého rušňovodič už nestihol zrážke zabrániť.
„K podobnému zlyhaniu ľudského faktora došlo aj v predchádzajúcom prípade, preto je povinnosťou vlády SR na tieto udalosti, pri ktorých množstvo ľudí nezavinene prišlo k zraneniam, reagovať,“ uviedol Fico a dodal, že si počká na návrh ministerstva.
Vláda chce zlepšiť bezpečnosť na železnici
Premiér zároveň požiadal rezort dopravy, aby do troch týždňov predstavil návrh preventívnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti. „Je to otázka obrovských finančných zdrojov, čakám, s čím príde minister, najmä v prípade akcelerácie montovania bezpečnostných systémov do vlakových súprav,“ priblížil predseda vlády.
Robert Fico ocenil profesionálny a plynulý zásah všetkých zložiek záchranného systému a zároveň vyzval na zdržanie sa komentárov k situácii, pokiaľ sa vyšetrovanie prípadu neukončí.
Nahlásiť chybu v článku