Zostali len prázdne krabice. Sisa Lelkes Sklovská priznala, o čo všetko prišla pri vlámaní

Pred časom sa dom známej speváčky Sisy Sklovskej a jej manžela Juraja Lelkesa stal terčom zlodejov. Páchatelia počas ich neprítomnosti ukradli cennosti a zanechali po sebe spúšť, pričom celková škoda sa odhaduje na desiatky tisíc eur.
Ako sme vás už pred časom informovali, k vlámaniu došlo v noci z 11. na 12. júla, keď manželia odcestovali do zahraničia. Teraz však pre denník Plus jeden deň potvrdili, čo všetko im z domu zmizlo a aké straty ich najviac zasiahli.
Starostlivo naplánovaný čin
Juraj Lelkes je presvedčený, že nešlo o náhodný útok: „Stalo sa to v noci z piatka na sobotu,“ potvrdil a dodal: „My sme v piatok odcestovali do zahraničia. Od niekoho museli mať tip, že budeme preč.“ Podľa neho zlodeji pravdepodobne disponovali informáciami z blízkeho okolia.
„Môj odhad je, že od nášho priaznivca, pohybujúceho sa v našom okolí, vedeli, kedy odchádzame a kedy sa vraciame. Predpokladám, že by nás navštívili nie raz… Som presvedčený, že mali naplánované vrátiť sa. A keby sme sa my vrátili, nájdeme poloprázdny byt,“ uviedol.
