Zomrelo vyše 400 ľudí: Jedna z najsmrtiacejších snežných búrok v histórii napáchala obrovské škody

V niektorých mestách stačí niekoľko centimetrov snehu, aby nastala kríza. V roku 1888 však ľudí v USA zasypalo také množstvo snehu, že sa to do dejín zapísalo ako jedna z najhorších snežných búrok v modernej histórii.
15 metrov vysoké záveje
Ako informuje web All That Is Interesting, v priebehu desaťročí sa odohralo mnoho snežných búrok, ktoré si vyžiadali životy. Napríklad, v roku 1922 napadlo vo Washingtone také obrovské množstvo snehu, že sa pod jeho váhou prepadla strecha divadla. O život prišla stovka ľudí a ďalší boli ranení.
Počas veľkej snehovej búrky v roku 1978 zostali státisíce domácností v Ohiu bez elektriny. Niekoľko ľudí uviazlo vo svojich autách a nakoniec zomrelo na otravu oxidom uhoľnatým, keďže boli zasypaní snehom. A predsa tieto búrky nemôžu konkurovať najsmrteľnejšej snehovej búrke v histórii USA – veľkej snehovej búrke z roku 1888.
Medzi 11. až 14. marcom 1888 zasiahla východné Spojené štáty strašná snehová búrka, ktorá v niektorých oblastiach spôsobila až 15-metrové snehové záveje. Vietor miestami dosahoval rýchlosť až 135 kilometrov za hodinu. Počas niekoľkých dní napadlo v New Jersey, New Yorku, Massachusetts, na Rhode Islande a v Connecticute 25 až 147 centimetrov ťažkého snehu.
O život prišli stovky ľudí
Vlaková doprava bola odstavená, telegrafné linky nefungovali a ľudia boli nútení ostať doma. Už len vyjsť von bolo také nebezpečné, že dokonca aj Wall Street na tri dni zavreli. Podľa National Climatic Data Center bola situácia mimoriadne zlá aj na mori. Približne 200 lodí stroskotalo, následkom čoho prišla o život odhadom stovka námorníkov.
Ďalší ľudia zomierali, lebo ostali uväznení pod snehom alebo pomreli hladom, lebo sa im minuli zásoby jedla a nemali sa ako dostať k ďalším. Niektorí boli usmrtení elektrickým prúdom, keď nevedomky šliapli na spadnuté elektrické vedenie, ktoré bolo ukryté pod vrstvou snehu. Odhaduje sa, že snehová búrka pripravila o život viac ako 400 ľudí. Napáchané škody boli masívne.
Tu to však nekončilo. Keď sa sneh začal topiť, ľudí potrápili povodne. Zdalo sa, akoby bol príval problémov súvisiacich s touto búrkou jednoducho nekonečný. Niet sa čo diviť, že do dnešného dňa sa o nej hovorí ako o jednej z najhorších.
Hoci situácie nie je taká vážna ako v roku 1888, Ameriku trápi biele peklo aj v súčasnosti. Bez elektriny ostalo viac ako milión ľudí.
