Zomrelo vyše 400 ľudí: Jedna z najsmrtiacejších snežných búrok v histórii napáchala obrovské škody

Foto: Photograph collection of The Museum of the City of New York, Public domain, via Wikimedia Commons / "F. W. Allderige, Photographer, New Britain, Ct.", Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Máte radi zimu?

V niektorých mestách stačí niekoľko centimetrov snehu, aby nastala kríza. V roku 1888 však ľudí v USA zasypalo také množstvo snehu, že sa to do dejín zapísalo ako jedna z najhorších snežných búrok v modernej histórii.

15 metrov vysoké záveje

Ako informuje web All That Is Interesting, v priebehu desaťročí sa odohralo mnoho snežných búrok, ktoré si vyžiadali životy. Napríklad, v roku 1922 napadlo vo Washingtone také obrovské množstvo snehu, že sa pod jeho váhou prepadla strecha divadla. O život prišla stovka ľudí a ďalší boli ranení.

Foto: Breading G. Way, Public domain, via Wikimedia Commons

Počas veľkej snehovej búrky v roku 1978 zostali státisíce domácností v Ohiu bez elektriny. Niekoľko ľudí uviazlo vo svojich autách a nakoniec zomrelo na otravu oxidom uhoľnatým, keďže boli zasypaní snehom. A predsa tieto búrky nemôžu konkurovať najsmrteľnejšej snehovej búrke v histórii USA – veľkej snehovej búrke z roku 1888.

Medzi 11. až 14. marcom 1888 zasiahla východné Spojené štáty strašná snehová búrka, ktorá v niektorých oblastiach spôsobila až 15-metrové snehové záveje. Vietor miestami dosahoval rýchlosť až 135 kilometrov za hodinu. Počas niekoľkých dní napadlo v New Jersey, New Yorku, Massachusetts, na Rhode Islande a v Connecticute 25 až 147 centimetrov ťažkého snehu.

Foto: See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

O život prišli stovky ľudí

Vlaková doprava bola odstavená, telegrafné linky nefungovali a ľudia boli nútení ostať doma. Už len vyjsť von bolo také nebezpečné, že dokonca aj Wall Street na tri dni zavreli. Podľa National Climatic Data Center bola situácia mimoriadne zlá aj na mori. Približne 200 lodí stroskotalo, následkom čoho prišla o život odhadom stovka námorníkov.

Foto: Wallace G. Levison, Public domain, via Wikimedia Commons

Ďalší ľudia zomierali, lebo ostali uväznení pod snehom alebo pomreli hladom, lebo sa im minuli zásoby jedla a nemali sa ako dostať k ďalším. Niektorí boli usmrtení elektrickým prúdom, keď nevedomky šliapli na spadnuté elektrické vedenie, ktoré bolo ukryté pod vrstvou snehu. Odhaduje sa, že snehová búrka pripravila o život viac ako 400 ľudí. Napáchané škody boli masívne.

Tu to však nekončilo. Keď sa sneh začal topiť, ľudí potrápili povodne. Zdalo sa, akoby bol príval problémov súvisiacich s touto búrkou jednoducho nekonečný. Niet sa čo diviť, že do dnešného dňa sa o nej hovorí ako o jednej z najhorších.

Hoci situácie nie je taká vážna ako v roku 1888, Ameriku trápi biele peklo aj v súčasnosti. Bez elektriny ostalo viac ako milión ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozrite sa, aká bude jar: Máme sa na čo tešiť, čakajú nás slnečné a teplé…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac