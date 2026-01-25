Pozrite sa, aká bude jar: Máme sa na čo tešiť, čakajú nás slnečné a teplé dni

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Petra Sušaninová
Tiež sa už na jar poriadne tešíte?

Dni sa už pomaly ale isto predlžujú, no na jar si ešte chvíľu počkáme. Odborníci však už teraz prezradili, že bude teplejšia ako zvyčajne a pravdepodobne bez extrémnych výkyvov.

Ako informujú TV Noviny s odvolaním na Európske stredisko pre strednodobé predpovede počasia, mesiace marec, apríl a máj budú v Európe teplejšie ako obvykle. Zdá sa, že jar tak bude od začiatku nadpriemerne teplá.

Predpokladá sa, že stredná Európa zažije najteplejšiu jar za posledné dve desaťročia. Množstvo zrážok by však malo byť priemerné. Jar by teda mala byť príjemná, slnečná a teplá a bez extrémnych výkyvov.

