Zomrela údajná dcéra Freddieho Mercuryho: Záhadná žena mala 48 rokov, nikto o nej roky nevedel

Tajná dcéra legendárneho speváka Freddieho Mercuryho zomrela vo veku 48 rokov po dlhom boji so zriedkavým onkologickým ochorením chrbtice. Rodina ženy, ktorú spevák celý život nazýval Bibi, oznámila, že podľahla chorobe len niekoľko mesiacov po tom, ako bola jej existencia po prvý raz verejne odhalená.
Informáciu priniesol britský denník Daily Mail. Podľa zistení redakcie Mercury o svojej dcére vedel, udržiaval s ňou blízky vzťah až do svojej smrti v roku 1991 a napísal o nej viacero piesní. Bibi bola počatá v roku 1976 počas krátkeho vzťahu s jeho vydatou priateľkou, pričom jej existenciu dlhé roky poznal len úzky okruh ľudí.
Dlhý boj so zriedkavou rakovinou
Manžel zosnulej Thomas uviedol, že jeho manželka zomrela pokojne po dlhom boji s chordómom, zriedkavou formou rakoviny kostí. Zanechala po sebe dvoch synov vo veku deväť a sedem rokov.
„Jej popol bol rozptýlený do vetra nad Alpami,“ odkázal vdovec. Zdravotné problémy sa u nej objavili už v mladom veku a choroba výrazne ovplyvnila jej život aj život celej rodiny. Po rokoch remisie sa rakovina vrátila, čo ju napokon priviedlo k rozhodnutiu prehovoriť o svojom pôvode.
Prehovorila v súvislosti s pripravovanou biografiou
Žena, ktorá tvrdila, že je tajnou dcérou zosnulého speváka Freddieho Mercuryho, sa k svojmu pôvodu verejne prihlásila len krátko pred smrťou. Urobila tak v súvislosti s pripravovanou biografiou Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, ktorá mala vyjsť v septembri.
Podľa knihy mal Mercury v roku 1976 splodiť dieťa po afére s manželkou blízkeho priateľa a svoje otcovstvo si mal nechať pre seba. Autorkou publikácie je hudobná publicistka Lesley-Ann Jones, ktorá knihu pripravila v spolupráci so ženou označovanou len ako B. Tá tvrdila, že jej otec jej krátko pred smrťou daroval 17 ručne písaných denníkov a že ich obsah potvrdzuje ich vzťah. Tvrdenia však vyvolali pochybnosti v spevákovom okolí.
Pochybnosti blízkych
Jeho bývalá partnerka Mary Austinová uviedla, že o žiadnom dieťati nikdy nevedela, a gitarista skupiny Queen Brian May sa k celej veci postavil neutrálne. B reagovala, že vyjadrenia Austinovej ju zarmútili, pretože knihu vraj nikdy nečítala. Zdôraznila, že so svojím otcom mala blízky a láskyplný vzťah, no celé roky nechcela prehovoriť, aby si chránila súkromie svojej rodiny. Spoluautorka knihy zároveň uviedla, že ich tvrdenia majú byť podložené DNA dôkazmi, ktoré však neboli zverejnené.
Nahlásiť chybu v článku