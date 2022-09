Zo syna hovorcu Kremľa si vystrelili aktivisti. Povolali ho do vojenskej služby, ten sa z nej vykrúcal

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok podporil svojho syna Nikolaja po tom, čo ho opoziční aktivisti obvinili, že sa vyhýba mobilizácii – odmietol sa totiž podrobiť rozkazu a dostaviť sa na príslušné úrady. Informovala o tom agentúra AFP.

Stúpenci väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného zatelefonovali Nikolajovi Peskovovi, vydávajúc sa za náborových pracovníkov, pričom mu nariadili hlásiť sa na mobilizáciu. Hlas, ktorý podľa blogerov patril 32-ročnému synovi hovorcu Kremľa, to však odmietol s tým, že on to „vyrieši na vyššej úrovni“. Videozáznam z tohto telefonátu sa vo veľkom zdieľa na sociálnych sieťach v Rusku.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom vo štvrtok povedal, že jeho syn mu o tejto konverzácii povedal. Ako dodal, nebol zverejnený celý prepis rozhovoru, čím naznačil, že zverejnená nahrávka bola vytrhnutá z kontextu.

A @navalny activist posing as a military official asks Nikolai Peskov, son of Putin’s spokesman, to report to the draft office.

„You should undersand, if I’m Mr Peskov, it’s not entirely correct for me to be there,“ Peskov says. „I’m going to resolve this at a different level“ 🤝 pic.twitter.com/nUb1Wotqrp

— Alec Luhn (@ASLuhn) September 21, 2022