Kríza zasiahla Volkswagen naplno. Niektoré fabriky bojujú o prežitie, spomína sa aj masívne prepúšťanie

Volkswagen sa pripravuje na jednu z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii. Koncern chce výrazne znížiť náklady, zjednodušiť svoju výrobnú sieť a reagovať na rastúcu konkurenciu čínskych automobiliek. Najnovšie plány hovoria až o 50-tisícoch ďalších pracovných miest, ktoré môžu byť v rámci reštrukturalizácie ohrozené. Zároveň sa opäť otvorila otázka možného zatvárania závodov.
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Situácia je pritom mimoriadne napätá aj vo vnútri samotného Volkswagenu. Odbory a zamestnanecká rada s plánmi vedenia nesúhlasia a pripravili vlastné návrhy reštrukturalizácie. Rozhodujúce rokovanie dozornej rady je naplánované na 4. septembra. Podľa zdrojov, ktoré sa na schôdzke zúčastnili, šéfka zamestnaneckej rady Daniela Cavallová ostro kritizovala správnu radu na čele so šéfom Blumem.
„Všetky oblasti musia prispieť svojím dielom, je to obrovské úsilie, ktoré uspeje len spoločne,“ vyhlásil nedávno šéf koncernu Oliver Blume. V súvislosti s očakávaným znižovaním počtu zamestnancov šéf skupiny naznačil, že ďalšia fáza sa zameria predovšetkým na náklady mimo priamej výroby, teda na administratívnych pracovníkov, centrálne služby, vývoj a predaj.
Problémom sú náklady aj slabé využitie kapacít
Ako informovala agentúra Reuters, Oliver Blume počas návštevy ohrozených závodov upozornil, že mzdové náklady sú v niektorých nemeckých fabrikách viac ako dvojnásobné oproti porovnateľným európskym lokalitám. Volkswagen preto čoraz intenzívnejšie porovnáva jednotlivé závody a hľadá miesta, kde dokáže vyrábať lacnejšie a efektívnejšie.
Spoločnosť sa totiž dostala do situácie, keď má v Európe viac výrobných kapacít, než potrebuje. Koncern zároveň čelí prudkej konkurencii čínskych výrobcov, slabším výsledkom na čínskom trhu a tlaku amerických ciel. Podľa Blumeho sú režijné náklady Volkswagenu približne o 30 percent vyššie ako u konkurentov.
Prevádzková marža sa pritom pohybuje iba okolo 3,8 percenta, čo vedenie považuje za nedostatočné na financovanie budúcich investícií. Práve preto chce Volkswagen pokračovať v úsporách a zjednodušovaní svojej štruktúry. Koncern už predtým dohodol rozsiahle škrty v Nemecku. Teraz však vedenie pripravuje ďalšiu fázu, ktorá môže byť ešte tvrdšia.
Bratislava vyrába štyri značky pod jednou strechou
Bratislavská fabrika má oproti viacerým problematickým závodom jednu veľkú výhodu. Nie je závislá od jediného modelu alebo jednej značky. Volkswagen na oficiálnej stránke závodu uvádza, že Bratislava je jedinou automobilovou fabrikou na svete, ktorá vyrába vozidlá štyroch značiek pod jednou strechou.
Aj preto ju Christian Vollmer, člen vedenia značky Volkswagen zodpovedný za výrobu a logistiku, označil za najlepší príklad úspešnej viacznačkovej výroby.
Aktuálne ide o Volkswagen, Audi, Porsche a Škodu. V závode sa vyrábajú napríklad Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen Passat a Škoda Superb. Práve schopnosť kombinovať rôzne modely a značky môže byť v období, keď Volkswagen bojuje s nadbytočnými kapacitami, výraznou výhodou.
Stále dostáva nové projekty
Ďalším dôležitým signálom je samotná výroba. V roku 2025 opustilo bratislavský závod 336 905 vozidiel. Volkswagen zároveň v Bratislave spustil sériovú výrobu novej generácie modelov Passat a Škoda Superb. Ani rok 2026 pritom nepriniesol informácie, ktoré by naznačili rušenie bratislavského závodu.
Počas letnej odstávky Volkswagen dokonca pokračoval v investíciách priamo v areáli. V júli začala prvá fáza výstavby veľkej fotovoltickej elektrárne. V rámci prvých dvoch etáp má byť na strechách logistických centier a montážnej haly Porsche nainštalovaných takmer 17-tisíc fotovoltických panelov.
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