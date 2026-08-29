Kríza zasiahla Volkswagen naplno. Niektoré fabriky bojujú o prežitie, spomína sa aj masívne prepúšťanie

fabrika Volkswagen

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Volkswagen rieši krízu a zvažuje budúcnosť viacerých fabrík. Bratislavský závod je pritom svetový unikát. Ako jediný na svete totiž vyrába autá štyroch značiek pod jednou strechou.

Volkswagen sa pripravuje na jednu z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii. Koncern chce výrazne znížiť náklady, zjednodušiť svoju výrobnú sieť a reagovať na rastúcu konkurenciu čínskych automobiliek. Najnovšie plány hovoria až o 50-tisícoch ďalších pracovných miest, ktoré môžu byť v rámci reštrukturalizácie ohrozené. Zároveň sa opäť otvorila otázka možného zatvárania závodov.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Situácia je pritom mimoriadne napätá aj vo vnútri samotného Volkswagenu. Odbory a zamestnanecká rada s plánmi vedenia nesúhlasia a pripravili vlastné návrhy reštrukturalizácie. Rozhodujúce rokovanie dozornej rady je naplánované na 4. septembra. Podľa zdrojov, ktoré sa na schôdzke zúčastnili, šéfka zamestnaneckej rady Daniela Cavallová ostro kritizovala správnu radu na čele so šéfom Blumem.

„Všetky oblasti musia prispieť svojím dielom, je to obrovské úsilie, ktoré uspeje len spoločne,“ vyhlásil nedávno šéf koncernu Oliver Blume. V súvislosti s očakávaným znižovaním počtu zamestnancov šéf skupiny naznačil, že ďalšia fáza sa zameria predovšetkým na náklady mimo priamej výroby, teda na administratívnych pracovníkov, centrálne služby, vývoj a predaj.

Problémom sú náklady aj slabé využitie kapacít

Ako informovala agentúra Reuters, Oliver Blume počas návštevy ohrozených závodov upozornil, že mzdové náklady sú v niektorých nemeckých fabrikách viac ako dvojnásobné oproti porovnateľným európskym lokalitám. Volkswagen preto čoraz intenzívnejšie porovnáva jednotlivé závody a hľadá miesta, kde dokáže vyrábať lacnejšie a efektívnejšie.

Volkswagen protest
Foto: SITA/AP

Spoločnosť sa totiž dostala do situácie, keď má v Európe viac výrobných kapacít, než potrebuje. Koncern zároveň čelí prudkej konkurencii čínskych výrobcov, slabším výsledkom na čínskom trhu a tlaku amerických ciel. Podľa Blumeho sú režijné náklady Volkswagenu približne o 30 percent vyššie ako u konkurentov.

Prevádzková marža sa pritom pohybuje iba okolo 3,8 percenta, čo vedenie považuje za nedostatočné na financovanie budúcich investícií. Práve preto chce Volkswagen pokračovať v úsporách a zjednodušovaní svojej štruktúry. Koncern už predtým dohodol rozsiahle škrty v Nemecku. Teraz však vedenie pripravuje ďalšiu fázu, ktorá môže byť ešte tvrdšia.

Bratislava vyrába štyri značky pod jednou strechou

Bratislavská fabrika má oproti viacerým problematickým závodom jednu veľkú výhodu. Nie je závislá od jediného modelu alebo jednej značky. Volkswagen na oficiálnej stránke závodu uvádza, že Bratislava je jedinou automobilovou fabrikou na svete, ktorá vyrába vozidlá štyroch značiek pod jednou strechou.

Výroba v spoločnosti Volkswagen
Ilustračná foto: TASR – Jakub Kotian

Aj preto ju Christian Vollmer, člen vedenia značky Volkswagen zodpovedný za výrobu a logistiku, označil za najlepší príklad úspešnej viacznačkovej výroby.

Aktuálne ide o Volkswagen, Audi, Porsche a Škodu. V závode sa vyrábajú napríklad Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen Passat a Škoda Superb. Práve schopnosť kombinovať rôzne modely a značky môže byť v období, keď Volkswagen bojuje s nadbytočnými kapacitami, výraznou výhodou.

Stále dostáva nové projekty

Ďalším dôležitým signálom je samotná výroba. V roku 2025 opustilo bratislavský závod 336 905 vozidiel. Volkswagen zároveň v Bratislave spustil sériovú výrobu novej generácie modelov Passat a Škoda Superb. Ani rok 2026 pritom nepriniesol informácie, ktoré by naznačili rušenie bratislavského závodu.

Počas letnej odstávky Volkswagen dokonca pokračoval v investíciách priamo v areáli. V júli začala prvá fáza výstavby veľkej fotovoltickej elektrárne. V rámci prvých dvoch etáp má byť na strechách logistických centier a montážnej haly Porsche nainštalovaných takmer 17-tisíc fotovoltických panelov.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac