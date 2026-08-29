Most spájajúci Záhorskú Ves a obec v Dolnom Rakúsku? Uvažuje sa o vybudovaní spojenia, ktoré nahradí kompu

Angern most cez Moravu

Foto: Herzi Pinki, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
Ľuďom by ušetril obchádzku 100 kilometrov.

Keď klesne hladina rieky Morava, ľudia pendlujúci za prácou medzi obcou Angern a Záhorskou Vsou majú problém. Kompa nepremáva a musia využiť obchádzku, ktorá znamená za deň prejazdiť viac ako 100 kilometrov navyše. Zástupca guvernéra Dolného Rakúska Udo Landbauer má nápad, ktorý by mohol ľuďom uľahčiť život. Kým nie je vyjasnené financovanie, nič nemôže sľubovať. 

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Podľa neho chýba priame a spoľahlivé cestné spojenie oblasti so Slovenskom

V Dolnom Rakúsku uvažujú o vybudovaní stáleho dopravného spojenia cez rieku Moravu pri obci Angern an der March, ležiacej oproti slovenskej Záhorskej Vsi.

V regióne musí existovať „priame a spoľahlivé cestné spojenie“ so Slovenskom, uviedol v piatok zástupca krajinskej hajtmanky zodpovedný za dopravu Udo Landbauer. TASR o tom informuje podľa rakúskej verejnoprávnej televízie ORF a tlačovej agentúry APA.

Angern cez Moravu
Foto: Herzi Pinki, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Teraz ich cez Moravu spája iba kompa, čo je pri nízkej hladine rieky problém

V súčasnosti spája Angern a Záhorskú Ves iba kompa ako jediné priame regionálne spojenie cez Moravu. Z dôvodu nízkej hladiny rieky v poslednom čase nepremávala, čo vyvolalo frustráciu ľudí dochádzajúcich za prácou. Požiadavka vybudovať most preto silnie, konštatovala ORF.

Teraz ju podporila aj spolková krajina Dolné Rakúsko. „Potrebujeme rozumné riešenie, ktoré prinesie zlepšenie v doprave, bude ekonomicky udržateľné a predovšetkým zohľadní jasnú vôľu obyvateľov,“ uviedol Landbauer vo vyhlásení.

Ak kompa nepremáva, ľuďom ako jediné riešenie ostáva len obchádzka cez Hohenau a Moravský Svätý Ján, čo znamená každý deň navyše prejazdiť viac ako 100 kilometrov.

Záhorská Ves kompa
Foto: Laborec, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Financovanie mosta nie je vyjasnené, preto ho sľubovať nemôže

Podľa Landbauera by sa mala aktualizovať štúdia realizovateľnosti dolnorakúskych cestárov z roku 2023, ktorá by následne slúžila ako základ pre rozhodovanie. Vicehajtman však upozornil, že v súčasnosti nemôže sľubovať výstavbu mosta, ak jeho financovanie nie je vyjasnené.

Existujúca štúdia riešila možnosti trvalého cestného spojenia južne od Angernu. Posudzovali sa rôzne trasy, ich vplyv na dopravu, ako aj technické, ekonomické a prírodno-krajinné podmienky, doplnila APA.

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