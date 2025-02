Známe slovenské mesto zavádza revolučnú zmenu: Obyvatelia môžu cestovať MHD úplne zadarmo

Pezinok sa rozhodol pre zásadný krok, ktorý mení spôsob, akým sa ľudia presúvajú po meste. Od začiatku roka môžu obyvatelia mesta využívať mestskú hromadnú dopravu úplne zadarmo. Tento krok má viacero cieľov.

Patrí medzi ne zlepšenie dostupnosti dopravy, odľahčenie preťaženého centra a súčasne pripravenie obyvateľov na zavedenie parkovacej politiky, ktorá vstúpi do platnosti od 1. apríla 2025. „Bezplatná doprava predstavuje kompenzáciu k zavedeniu parkovacej politiky, ktorú mesto pripravuje na jar,“ uviedol pre TV Noviny vedúci referátu komunikácie mesta Michal Lukáč.

Obyvatelia aj vodiči si systém pochvaľujú

Novinka si rýchlo získala popularitu nielen medzi cestujúcimi, ale aj medzi samotnými vodičmi autobusov. „Jednotka a trojka sú často plné. Keď je doprava zadarmo, ľudia sa odvezú aj len jednu zastávku,“ opisuje pre TV Noviny svoju skúsenosť vodič Zdeno Biháry. Mesto však už teraz uvažuje o posilnení niektorých spojov, aby zvládlo zvýšený nápor cestujúcich.

Mesto vidí v projekte viac výhod než strát

Hoci zavedenie bezplatnej dopravy znamená výpadok príjmov, podľa radnice prevládajú pozitíva. A hoci strata predstavuje približne 20-tisíc eur, prínosy podľa vedenia mesta vysoko prevažujú nad finančnými nákladmi. Doposiaľ systém využilo už približne 20-tisíc cestujúcich len za január, čo naznačuje, že bezplatná doprava môže byť efektívnym riešením na zníženie dopravného zaťaženia.

Rodičia aj deti vítajú bezplatné spoje

Zavedenie systému si pochvaľujú aj rodičia. Vidno to údajne najmä ráno, kedy veľa detí cestuje do školy. Mnohí z nich túto formu uprednostnili pred tým, aby ich vozili autami. To nielenže odľahčuje premávku, ale zároveň pomáha znižovať emisie a celkovú uhlíkovú stopu mesta.

Bezplatná mestská doprava je zatiaľ v slovenských mestách raritou, no Pezinok ukazuje, že môže ísť o funkčný model s reálnymi výhodami pre obyvateľov aj životné prostredie.