Známe lyžiarske stredisko zaplavili výkaly: Zjazdovku museli zatvoriť. Nájsť vinníka nebolo ťažké

Zima sa iba pred pár dňami opäť prihlásila o slovo a lyžiarske strediská sa tešili zo snehovej nádielky a z toho, že si predĺžia sezónu. Známy areál Klínovec v Českej republike, neďaleko hraníc s Nemeckom, však rieši nečakaný problém.

Jednu zo zjazdoviek totiž nečakane zaplavili splašky a nebolo ich málo. Prevádzkovateľ ju preto radšej uzavrel. „Z kurióznych dôvodov sme, bohužiaľ, museli uzavrieť zjazdovku Turistická. Snehové podmienky na nej sú výborné, ale nehoda spôsobila, že sa nám na ňu z okolitého subjektu na jej začiatku vyliali splašky. Objem je taký, že v tejto chvíli nie je možné zjazdovku sprevádzkovať z hygienických aj bezpečnostných dôvodov. Ďalší postup riešime s príslušnými orgánmi,“ napísalo stredisko na sociálnej sieti.

Praskla žumpa

Nájsť vinníka vraj nebolo ťažké a stačilo sledovať hnedú stopu. Tá pracovníkov zaviedla k neďalekému bufetu vedľa zjazdovky. K incidentu sa okamžite priznal aj jej prevádzkovateľ. „Je prasknutá žumpa, to je pravda. Nepoznám dôvod, či sa do nej vrazilo rolbou, alebo to bolo mrazom. Už to riešim, mám objednanú novú žumpu,“ povedal pre CNN Prima News.

Nateraz nie je jasné, kedy a či vôbec sa zjazdovka ešte tento rok znova otvorí. Momentálne sa čaká na vyjadrenie odborníkov.