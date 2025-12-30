Známa slovenská poisťovňa dostala mastnú pokutu. Podľa NBS dlhodobo porušovala zákon

Foto: Profimedia

SITA
Matej Mensatoris
NBS udelila NN Životnej poisťovni pokutu 100-tisíc eur za porušenie práv klientov.

Národná banka Slovenska (NBS) uložila spoločnosti NN Životná poisťovňa pokutu vo výške 100-tisíc eur za dlhodobé a systémové porušenia zákona o poisťovníctve, ktoré sa týkali správy investičných fondov a ochrany klientov. Rozhodnutie dohľadu odhaľuje zlyhania v oblasti transparentnosti produktov aj v odbornom prístupe poisťovne pri zásadných zmenách podkladových aktív.

Nevypracovala štatúty

Jadrom prvého porušenia bolo to, že poisťovňa v období od začiatku roka 2016 až do novembra 2021 nevypracovala štatúty pre viaceré vlastné fondy, ktoré ponúkala klientom v rámci životného poistenia. Štatút pritom nie je len formálnym dokumentom, ale neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ktorá má klientovi poskytovať jasnú informáciu o investičnej stratégii, rizikách, poplatkoch a pravidlách správy jeho peňazí. Absencia týchto dokumentov sa týkala šiestich fondov vrátane zmiešaných, akciových aj garantovaného fondu a podľa Národnej banky Slovenska predstavovala trvajúci správny delikt.

Reorganizácia fondovej ponuky

Ešte závažnejšie však dohľad vyhodnotil konanie poisťovne pri rozsiahlej reorganizácii fondovej ponuky v novembri 2021. NN Životná poisťovňa vtedy nahradila trinásť pôvodných fondov tromi novými, ktoré niesli označenie dynamický, vyvážený a konzervatívny. Takýto krok zásadne mení investičný profil poistných zmlúv a má priamy dopad na výnosy aj riziká, ktorým sú klienti vystavení. Dohľad dospel k záveru, že poisťovňa pri príprave a realizácii tejto zmeny nekonala s odbornou starostlivosťou voči svojim klientom, čím porušila jednu zo základných povinností vyplývajúcich zo zákona o poisťovníctve.

Národná banka Slovenska v rozhodnutí zdôraznila, že povinnosť konať odborne a v najlepšom záujme klienta má v prípade poisťovní, ktoré spravujú investície, kľúčový význam. „Ide o zásah do samotnej podstaty investičného rozhodnutia klienta, ktorý musí mať k dispozícii úplné, zrozumiteľné a presné informácie,“ uvádza orgán dohľadu v odôvodnení rozhodnutia. Práve porušenie tejto povinnosti označila centrálna banka za najzávažnejší delikt, z ktorého vychádzala aj pri určovaní výšky sankcie.

Rozhodnutie má precedenčný význam

Pokutu centrálna banka uložila po zohľadnení oboch porušení, ktoré poisťovňa spáchala vo viacčinnom súbehu. Hoci suma nepatrí medzi najvyššie sankcie v sektore, rozhodnutie má výrazný precedenčný význam. Vysiela totiž jasný signál, že dohľad kladie dôraz nielen na formálne plnenie povinností, ale aj na skutočný obsah ochrany finančného spotrebiteľa, najmä pri investičných produktoch viazaných na životné poistenie.

Prípad NN Životnej poisťovne zároveň poukazuje na riziká spojené s dlhodobým zanedbávaním dokumentácie a s netransparentnými zmenami fondovej štruktúry. Pre klientov ide o pripomenutie, že aj renomované inštitúcie môžu zlyhať v základných povinnostiach, a pre celý poisťovací sektor o varovanie, že odborná starostlivosť nie je abstraktný pojem, ale zákonný štandard, ktorého porušenie má finančné aj reputačné dôsledky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nákupy môžu byť lacnejšie: Ministerstvo práce plánuje zavedenie rodinných kariet, budú slúžiť na zľavy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac