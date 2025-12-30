Nákupy môžu byť lacnejšie: Ministerstvo práce plánuje zavedenie rodinných kariet, budú slúžiť na zľavy

Foto: SITA

TASR
Matej Mensatoris
V budúcom roku rezort práce pripravuje aj zavedenie rodinnej karty, povedal minister Tomáš.

Hoci je vláda tesne za polovicou svojho funkčného obdobia, v sociálnej politike je plnenie programového vyhlásenia vlády približne v dvoch tretinách. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). V budúcom roku čaká rezort viacero noviniek, okrem iného aj zavedenie rodinnej karty.

Zľavy na tovary a služby

Projekt je v závere fázy trhových konzultácií a rezort aktívne komunikuje s potenciálnymi prevádzkovateľmi. Rodinná karta má umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa.

Ďalšou otvorenou úlohou je nové životné minimum. Súčasné nastavenie podľa ministra nezodpovedá reálnym minimálnym nákladom na život. Inštitút pre výskum práce a rodiny už vypracoval novú filozofiu životného minima, ktorá bola postúpená odborným sekciám a na jej zavedení sa pracuje. Zmena sa má dotknúť aj viacerých sociálnych dávok, ktoré sú na životné minimum naviazané.

Minister pripomenul aj opatrenia zamerané na jednorodičov. Od 1. februára 2026 má začať fungovať projekt pre jednorodičov, pričom rezort plánuje aj zvýšenie výživného, ktoré označil za jednu zo základných priorít vlády v oblasti ochrany detí a rodín.

Za jeden rok, čo sa na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo, boli prijaté zásadné zmeny v mimoriadne rýchlom tempe. Pevne verím, že ľudia to už začínajú cítiť a ešte výraznejšie to pocítia v nasledujúcom období,“ uviedol Tomáš.

Zdôraznil, že rezort v sociálnej oblasti plní svoje záväzky. „Pri akomkoľvek opatrení v sociálnej oblasti držíme slovo. Čo sme ľuďom sľúbili, to sme aj doručili,“ dodal minister.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac